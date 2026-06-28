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उदयपुर में पुलिस का मेगा ऑपरेशन: 874 ठिकानों पर छापे, 298 अपराधी और बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर पुलिस ने 73 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश दी और उन्हें कानून का पालन करने की सख्त हिदायत दी.

SP Office, Udaipur
पुलिस अधीक्षक कार्यालय उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 8:24 PM IST

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उदयपुर: जिले में अपराधियों के खिलाफ रविवार को उदयपुर पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक को अंजाम दिया. जिलेभर में एक साथ 874 से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर पुलिस ने 298 अपराधियों, वारंटियों और आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में 460 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों की 111 विशेष टीमें शामिल रहीं. अभियान का नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने किया.

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने बताया कि जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह के विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे. उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी अपराध या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और जिले में सुरक्षित माहौल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे.

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विशेष अभियान के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम जैसे गंभीर मामलों में वांछित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं 77 स्थायी वारंट और 12 गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण करते हुए कुल 89 वारंटियों को भी पुलिस ने दबोच लिया. इसके अलावा सामान्य आपराधिक मामलों में वांछित 8 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया.

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं 129, 170 और 172 के तहत 186 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पाबंद कराया गया. साथ ही जिले के 73 हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दबिश देकर उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई और उन्हें कानून का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई. पुलिस ने कुल 20 प्रकरण दर्ज किए, जिनमें आबकारी अधिनियम के 16 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा आर्म्स एक्ट के एक मामले में एक आरोपी तथा जुआ अधिनियम के तीन मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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UDAIPUR POLICE MEGA ACTION
POLICE RAIDS AT 874 LOCATIONS
हिस्ट्रीशीटरों के घरों पर दी दबिश
अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान
298 CRIMINALS ARRESTED

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