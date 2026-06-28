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उदयपुर में पुलिस का मेगा ऑपरेशन: 874 ठिकानों पर छापे, 298 अपराधी और बदमाश गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक कार्यालय उदयपुर ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले में अपराधियों के खिलाफ रविवार को उदयपुर पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक को अंजाम दिया. जिलेभर में एक साथ 874 से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर पुलिस ने 298 अपराधियों, वारंटियों और आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में 460 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों की 111 विशेष टीमें शामिल रहीं. अभियान का नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने किया. जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने बताया कि जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह के विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे. उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी अपराध या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और जिले में सुरक्षित माहौल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे. पढ़ें: Operation Mule Hunter: अलवर पुलिस ने दो महीने में 150 से ज्यादा ठग दबोचे, 1500 से अधिक बैंक खाते रडार पर