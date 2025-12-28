ETV Bharat / state

सीएम योगी ने कहा- कानून का राज ही विश्वास पैदा करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है

लखनऊ: गोमतीनगर स्थित पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में आयोजित पुलिस मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन भी शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस मंथन से निकलकर आये सुझावों पर अमल करने के लिए व्यापक रूप रेखा तैयार करने के निर्देश दिये. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया.

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज को सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने कहा कि कानून का राज ही वह आधार है, जिसने यूपी में लोगों के मन से असुरक्षा का भाव दूर किया और विश्वास का वातावरण बनाया. यहां सुरक्षा और कानून का राज है, इसलिए प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन भी बना है.

कानून का राज ही विश्वास पैदा करता है: सीएम योगी ने कहा कि कानून का राज ही विश्वास पैदा करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है. सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि देश भर में यूपी मॉडल की चर्चा है. पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन-2025 का समापन रविवार को हुआ.

मुख्यमंत्री ने पुलिस मंथन के अभिनव प्रयास के लिए डीजीपी और उनकी टीम को बधाई दी. इस दौरान उन्होंने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों को सम्मानित किया और सभी 11 सत्रों को लेकर चर्चा की.

ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे बड़ा हथियार: सीएम योगी ने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण कड़ी हैं. ह्यूमन इंटेलिजेंस हम सबका सबसे बड़ा हथियार है. हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं. सीएम ने संवाद पर जोर देते हुए कहा कि थानाध्यक्ष, हल्का दरोगा, सर्किल इंचार्ज, जिले के कप्तान, रेंज व जोन के अधिकारियों को भी अलग-अलग तबके के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए.