दीपावली पर धनबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसएसपी प्रभात कुमार बोले- बेफिक्र होकर मनाएं त्योहार
दीपावली पर धनबाद में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गये हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 10:53 PM IST
धनबादः धनतेरस, दीपावली और काली पूजा को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है. त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धनबाद पुलिस ने विशेष तैयारी की है. इस बीच वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जिलेवासियों को त्योहारों की बधाई देते हुए सभी से शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की है.
एसएसपी ने बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों, पूजा पंडालों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी, ताकि आम लोगों को खरीदारी और पूजा-पाठ के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
वहीं, बाजारों में बढ़ने वाले वाहनों के दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस को भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया गया है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो और लोगों की आवाजाही सुचारू बनी रहे.
दूसरी ओर, बैंकों, आभूषण दुकानों, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठानों, मॉल और अन्य व्यावसायिक केंद्रों की सुरक्षा पर भी पुलिस की नजर रहेगी. कारोबारियों को नकदी के लेन-देन के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है. अधिक रकम लेकर आने-जाने की स्थिति में जरूरत पड़ने पर स्थानीय थाना से पुलिस सहायता लेने की अपील की गई है.
एसएसपी ने आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है. खरीदारी के दौरान अपने सामान और कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें तथा वाहनों को सुरक्षित और निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करें. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। इसके लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है.
एसएसपी प्रभात कुमार ने भरोसा दिलाया कि त्योहारों के दौरान जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए धनबाद पुलिस पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि त्योहारों की खुशियां आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाएं.
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