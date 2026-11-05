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दीपावली पर धनबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसएसपी प्रभात कुमार बोले- बेफिक्र होकर मनाएं त्योहार

धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ( ETV Bharat )

धनबादः धनतेरस, दीपावली और काली पूजा को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है. त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धनबाद पुलिस ने विशेष तैयारी की है. इस बीच वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जिलेवासियों को त्योहारों की बधाई देते हुए सभी से शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की है.

एसएसपी ने बताया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों, पूजा पंडालों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी, ताकि आम लोगों को खरीदारी और पूजा-पाठ के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.