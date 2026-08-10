सावन शिवरात्रि पर देहरादून में रूट रहेंगे डायवर्ट, घर से निकलने से पहले देखें ट्रैफिक प्लान
देहरादून में सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक को लेकर पुलिस ने रूट प्लान जारी किया. साथ ही बैरियर/डायवर्ट प्वाइंट भी बनाए गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 10, 2026 at 8:56 PM IST
देहरादून: 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाया जाएगा. ऐसे में तमाम शिवालयों और शिव मंदिरों में जलाभिषेक के मद्देनजर दून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. जिसके तहत देहरादून में टपकेश्वर शिव मंदिर, प्रकाशेश्वर शिव मंदिर कुठालगेट, शिव मंदिर जाखन, शिव मंदिर रायपुर और शिव मंदिर वीरभद्र आईडीपीएल ऋषिकेश में जलाभिषेक को लेकर यातायात रूट प्लान बनाया गया है.
बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सावन सोमवार की शुरुआत पहले ही हो जाती है. 10 अगस्त को आखिरी सोमवार था. जिस वजह से केदारनाथ धाम से लेकर तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही. अब 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के साथ ही कांवड़ मेले का भी समापन हो जाएगा. वहीं, सावन शिवरात्रि को लेकर तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना है. जिसे देखते हुए पुलिस रूट डायर्वजन प्लान जारी किया है.
टपकेश्वर महादेव मंदिर के लिए रूट प्लान-
- कैंट चौक से टपकेश्वर मंदिर की ओर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
- गढ़ी कैंट चौक पर यातायात का दबाव होने पर पोस्ट ऑफिस तिराहा से कैंट चौक की ओर आने वाले ट्रैफिक को बिंदाल की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
- कौलागढ़ चौक से कैंट की ओर जाने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से किशन नगर चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
- टपकेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन कैंट चौक से निंबूवाला की ओर पार्क कराए जाएंगें.
बैरियर/डायवर्ट प्वाइंट-
- कैंट चौक
- पोस्ट ऑफिस तिराहा
- कौलागढ़ चौक
- निंबूवाला कट नियर एफआरआई गेट
शिव मंदिर कुठाल गेट के लिए रूट प्लान-
- शिव मंदिर कुठाल गेट पर यातायात का दबाव होने पर कुठाल गेट बैरियर से ट्रैफिक को रोक-रोक छोड़ा जाएगा.
- शिव मंदिर मसूरी रोड पर वाहनों को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा.
बैरियर प्वांइट/डायवर्ट प्वांइट-
- कोल्हू खेत
- कुठाल गेट
शिव मंदिर जाखन के लिए रूट प्लान-
- जाखन क्षेत्र में यातायात का दबाव होने पर ग्रेट वैल्यू तिराहा से मसूरी डायवर्जन जाने वाले ट्रैफिक को कैनाल रोड होते हुए भेजा जाएगा.
बैरियर/डायवर्ट प्वांइट-
- ग्रेट वैल्यू तिराहा
- संचार कट जाखन
शिव मंदिर रायपुर के लिए रूट प्लान-
- शिव मंदिर रायपुर में यातायात का दबाव होने पर लाडपुर तिराहा से शिव मंदिर जाने वाले वाहनों को 6 नंबर पुलिया होते हुए भेजा जाएगा.
- महाराणा प्रताप चौक से हाथीखाना चौक तक सड़क के बीच में डिवाइडर बना के यातायात का संचालन किया जाएगा.
बैरियर/डायवर्ट प्वांइट-
- लाडपुर तिराहा
- महाराणा प्रताप चौक
शिव मंदिर वीरभद्र आईडीपीएल ऋषिकेश के लिए रूट प्लान-
- शिव मंदिर वीरभद्र में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को आईडीपीएल पार्किंग स्थल में पार्क कराते हुए शिव मंदिर के लिए पैदल भेजा जाएगा.
एसपी ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी ने अपील करते हुए कहा है कि असुविधा से बचने के लिए लिंक मार्गों का इस्तेमाल करें. अति आवश्यक सेवा (एंबुलेंस, पुलिस, फायर आदि) के वाहनों को रोका/डायवर्ट नहीं किया जाएगा. इसके अलावा आवश्यक सेवाएं (पेट्रोल /दूध/गैस) आदि के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से पास करवाया जाएगा.
वहीं, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर ट्रैफिक क्रेन से गाड़ी को टो किया जाएगा, जिसका जुर्माना 1500 रुपए है. जलाभिषेक के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए लिंक मार्गों/दोपहिया वाहनों/पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रिक्शा-टैंपू-सिटी बस) वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें. इसके अलावा धैर्य रखें और हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग न करें. ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.
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