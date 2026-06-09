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अमेठी में बुजुर्ग हत्याकांड में पुलिस का खुलासा; प्रीमियम की रकम पाने के लिये की गई थी हत्या, दो बाल अपचारी समेत एक आरोपी गिरफ्तार

अमेठी : जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बीते सोमवार सुबह गोलियां बरसाकर वृद्ध की हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने दो बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है, वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि इसी माह 30 लाख रुपये की प्रीमियम मैच्योर होने वाली थी, जिसकी रकम पाने के लिये आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल एवं जिंदा कारतूस भी बरामद किया है.





पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि सोमवार को जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके दादा हीरालाल द्विवेदी (75) की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है. तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज़ किया गया. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकद्दमे में संलिप्त पाए गये एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं मामले में संलिप्त दो अन्य बाल अपचारियों को पुलिस ने नियमानुसार निगरानी में लिया.





पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि मृतक को वर्ष 2016-17 में हाईवे में जमीन जाने पर 85 लाख रुपये मुआवजा के रूप में मिले थे. इसमें करीब 30 लाख रुपये जीवन बीमा कंपनी में फिक्स था. पांच लाख रुपये गांव के ही एक व्यक्ति को दिये थे. वह भी इसी माह में मिलना था.



पुलिस के मुताबिक, रुपये को लेकर पांच जून को विवाद हुआ था. बाल अपचारी के पिता की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है. एक बाल अपचारी ने अपने एक अन्य साथी सुशील कुमार यादव एवं एक बाल अपचारी के साथ मिलकर हत्या करने की योजना बनायी थी.