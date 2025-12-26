ETV Bharat / state

सरायकेला में विजय तिर्की हत्याकांड केस में सात नामजद अपराधियों पर FIR, हमलावरों ने सरेआम मारी थी गोली

सरायकेला: जिले के चांडिल थाना अंतर्गत हारूडीह में हुए विजय तिर्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. कुख्यात अपराधी विजय तिर्की की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी शिवानी तिर्की के बयान पर सात नामजद अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

एसपी खुद कर रहे हैं जांच की मॉनिटरिंग

​पुलिस के मुताबिक, विजय तिर्की जब हारुडीह क्षेत्र में था, तब घात लगाए हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मुकेश लुनायत खुद जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

​इन अपराधियों पर दर्ज हुई प्राथमिकी

पुलिस ने जिन सात आरोपियों को नामजद किया है, उनमें राजू चौड़ा उर्फ राजू अंसारी, मोनू, लंगड़ा अफसर, लंगड़ा आजाद, कलीम, तारीख और डाबर के नाम शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, ये सभी आरोपी पुराने अपराधी हैं और इनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है.

चांडिल थाना प्रभारी दिलसन बिरुआ ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें छापेमारी कर रही हैं. पुलिस ने साक्ष्य जुटाना तेज कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा किया है.