उन्नाव कोर्ट परिसर बना अखाड़ा; वकीलों और पुलिस के बीच मारपीट, जानें क्यों बढ़ा बवाल

थाना प्रभारी अवनीश सिंह ने कहा कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पुलिसकर्मी पर हमला किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई.

उन्नाव कोर्ट परिसर बना अखाड़ा.
उन्नाव कोर्ट परिसर बना अखाड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 7:09 AM IST

3 Min Read
उन्नाव: जिला अदालत परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच भिड़ंत हो गई. तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी. मामला दही थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पुलिस गिरफ्तार अधिवक्ताओं को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट पहुंची, लेकिन इसकी भनक अधिवक्ताओं को लग गई. इसके बाद बड़ी संख्या में वकील कोर्ट परिसर में जमा हो गए. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

अधिवक्ताओं ने बताया कि वकील पीयूष लोधी और शिवम लोधी को गिरफ्तार कर रिमांड की मांग लेकर कोर्ट आई. वकीलों ने इसका तीखा विरोध किया. बहस बढ़ी और धक्का-मुक्की होने लगी. देखते ही देखते यह मारपीट में बदल गई. झड़प में कई अधिवक्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. मामले की गंभीरता देखते हुए तत्काल कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया.

वकीलों और पुलिस के बीच मारपीट. (Video Credit: ETV Bharat)

कोर्ट ने रद्द की रिमांड अर्जी: घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्नाव के जिला जज ने उन्नाव पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है, कि दोषी पुलिसकर्मियों समेत थाना इंचार्ज अवनीश सिंह को तत्काल निलंबित किया जाए. साथ ही अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका रद्द कर दी है.

वकील ने क्या लगाए आरोप: अधिवक्ता पीयूष लोधी ने बताया कि उनके साथ हुई मारपीट की जड़ उनके पड़ोसी से जुड़ा विवाद है. पीयूष का आरोप है, कि पड़ोसी शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे. रोकने पर विवाद बढ़ा और बाद में थाना प्रभारी अवनीश सिंह सहित कई पुलिसकर्मी उनके घर में घुस आए.

पीयूष का दावा है, कि पुलिसकर्मियों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया. उनकी मां और बहन को पीटा और उन्हें और भाइयों को डंडे, रॉड, हेलमेट से मारा. वकील पीयूष लोधी ने थाना प्रभारी पर विपक्षी से पैसे लेकर फर्जी मुकदमा दर्ज करने तक का आरोप लगाया है.

पुलिस के खिलाफ अर्जी विवाद की जड़: अधिवक्ता पीयूष लोधी ने यह भी बताया कि उन्होंने पुलिस के खिलाफ कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत कार्रवाई की अर्जी दी थी. पीयूष ने बताया कि थाना प्रभारी ने कहा कि 'तुम वकील बनते हो, पुलिस के खिलाफ अर्जी दोगे. इसके बाद उन्होंने बहुत मारा.

पुलिस ने क्या दी सफाई: थाना प्रभारी अवनीश सिंह ने कहा कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पुलिसकर्मी पर हमला किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी है और अदालत में इसी संबंध में आरोपी अधिवक्ताओं को पेश किया गया था.

थाना प्रभारी ने सफाई में कहा कि घटना में अधिवक्ता ही नहीं, पुलिसकर्मी भी घायल हैं. पुलिस का दावा है, कि अधिवक्ताओं के समूह ने उनके सिपाही शोभित पर हमला किया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है.

