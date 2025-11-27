ETV Bharat / state

इस खास जंगल को पुलिस ने किया टारगेट, निशाने पर इनामी नक्सली और अपराधी!

पलामू पुलिस ने इनामी नक्सली और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है.

police launches major forest search operation against Naxalites in Palamu
जंगल में सर्च ऑपरेशन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 5:19 PM IST

पलामूः पुलिस ने पलामू के एक खास जंगल को टारगेट किया है. यह जंगल नक्सली और अपराधियों के पनाहगाह के रूप में जाना जाता रहा है. इसी को निशाने पर लेते हुए पुलिस द्वारा अभियान शुरू किया गया है.

झारखंड बिहार सीमा के इलाके में मौजूद माओवादियों के दो सबसे बड़े कमांडर नितेश यादव और संजय गोदराम की गतिविधि इसी जंगल तक समिति है. यह जंगल है पलामू के पांडु, मोहम्मदगंज, हुसैनाबाद और छत्तरपुर के सीमावर्ती इलाके में मौजूद है. पलामू पुलिस ने इन जंगल मे बड़ा सर्च अभियान शुरू किया है. सर्च अभियान में जगुआर के साथ साथ अन्य बलों को भी तैनात किया गया है. पूरे जंगल को सेनेटाइज किया जा रहा है.

दरअसल, पूरे इलाके में कई सरकारी भवनों का निर्माण होना है. कुछ दिनों पहले आपराधिक तत्त्वों ने कई ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी. सरकारी योजना और सूरक्षा को ध्यान में रख कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, पूरे इलाके पर पुलिस की नजर है. नक्सलियों एवं अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है. नक्सलियों से लगातार पुलिस आत्मसमर्पण की अपील कर रही है.

दरअसल, जिस इलाके को सेनेटाइज किया जा रहा है, उस इलाके मे पहले से नक्सलियों की गतिविधि रही है. पिछले एक वर्ष के दौरान मुठभेड़ भी हुआ है जिसमें एरिया कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया था. यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और बिहार के औरंगाबाद से आसानी से जुड़ा हुआ है. 15 लाख के इनामी नितेश यादव एवं 10 लाख के इनामी संजय गोदराम की गतिविधि इसी इलाके में मौजूद रहती है. पलामू एवं बिहार के औरंगाबाद और गया के इलाके में भी दोनों नक्सलियों की भूमिका रही है.

