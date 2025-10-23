ETV Bharat / state

कहां हैं अफीम की खेती करने वाले, पुलिस ने शुरू की जांच

पलामूः अफीम की खेती करने वाले क्या कर रहे हैं, कौन से हालात में और कहां है? जिस जमीन पर खेती हुई थी उसकी क्या हालत है? जेल से निकलने वाले तस्कर फिलहाल कि स्थिति में है. इन सवालों को लेकर पुलिस ने एक मैराथन अभियान शुरू किया है.

दरअसल झारखंड में अफीम की खेती को रोकने के लिए पुलिस कई स्तर पर अभियान चला रही है. पुलिस अफीम से खेती से प्रभावित इलाकों में फिलहाल जागरुकता अभियान चला रही है और ग्रामीणों से बातचीत कर रही है. इसी कड़े में पुलिस अफीम की खेती करने वाले लोगों के वर्तमान हालात एवं स्थिति का भी आकलन कर रही है. ग्रामीणों से पुलिस फिलहाल अफीम की खेती नहीं करने की अपील कर रही है और उन्हें वैकल्पिक खेती के बारे में भी जानकारी दे रही है.

अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान (ETV Bharat)

अफीम की खेती करने वालों के घर जा रही पुलिस

पलामू पुलिस वैसे लोग जो अफीम की खेती करने के आरोपी हैं एवं इससे जुड़े रहे हैं. उनके घर पुलिस जा रही है और उनके नाम का सत्यापन कर रही है. पुलिस इस दौरान यह भी जांच कर रही है कि आरोपी फिलहाल कौन सा कारोबार या रोजगार कर रहे है. वैसे आरोपी जो जेल से बाहर निकले हैं वह फिलहाल क्या कर रहे है. पलामू पुलिस वैसे जमीन को चिन्हित किया है जहां 2017 के बाद से अफीम की खेती हुई है. सभी जमीनों के वर्तमान हालात की जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है.

पुलिस ने तैयार किया है नेटवर्क

अफीम को खेती को रोकने के लिए पलामू पुलिस ने एक नेटवर्क भी तैयार किया है. इस नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में स्थिति का आकलन किया जा रहा है एवं सूचनाओं को भी संग्रह किया जा रहा है. 2017 के बाद से पलामू में 450 से भी अधिक लोगों पर अफीम की खेती करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ है. सबसे अधिक मुकदमे मनातू, पांकी, पिपराटांड़ एवं तरहसी के आरोपियों पर हुआ है. 2025 में सबसे अधिक मनातू में 132 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था.