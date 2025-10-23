ETV Bharat / state

कहां हैं अफीम की खेती करने वाले, पुलिस ने शुरू की जांच

पलामू पुलिस ने अफीम की खेत के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है.

Police launched marathon campaign against illegal opium cultivation in Palamu
अफीम के खेत नष्ट करते पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 9:05 PM IST

4 Min Read
पलामूः अफीम की खेती करने वाले क्या कर रहे हैं, कौन से हालात में और कहां है? जिस जमीन पर खेती हुई थी उसकी क्या हालत है? जेल से निकलने वाले तस्कर फिलहाल कि स्थिति में है. इन सवालों को लेकर पुलिस ने एक मैराथन अभियान शुरू किया है.

दरअसल झारखंड में अफीम की खेती को रोकने के लिए पुलिस कई स्तर पर अभियान चला रही है. पुलिस अफीम से खेती से प्रभावित इलाकों में फिलहाल जागरुकता अभियान चला रही है और ग्रामीणों से बातचीत कर रही है. इसी कड़े में पुलिस अफीम की खेती करने वाले लोगों के वर्तमान हालात एवं स्थिति का भी आकलन कर रही है. ग्रामीणों से पुलिस फिलहाल अफीम की खेती नहीं करने की अपील कर रही है और उन्हें वैकल्पिक खेती के बारे में भी जानकारी दे रही है.

अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान (ETV Bharat)

अफीम की खेती करने वालों के घर जा रही पुलिस

पलामू पुलिस वैसे लोग जो अफीम की खेती करने के आरोपी हैं एवं इससे जुड़े रहे हैं. उनके घर पुलिस जा रही है और उनके नाम का सत्यापन कर रही है. पुलिस इस दौरान यह भी जांच कर रही है कि आरोपी फिलहाल कौन सा कारोबार या रोजगार कर रहे है. वैसे आरोपी जो जेल से बाहर निकले हैं वह फिलहाल क्या कर रहे है. पलामू पुलिस वैसे जमीन को चिन्हित किया है जहां 2017 के बाद से अफीम की खेती हुई है. सभी जमीनों के वर्तमान हालात की जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है.

पुलिस ने तैयार किया है नेटवर्क

अफीम को खेती को रोकने के लिए पलामू पुलिस ने एक नेटवर्क भी तैयार किया है. इस नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में स्थिति का आकलन किया जा रहा है एवं सूचनाओं को भी संग्रह किया जा रहा है. 2017 के बाद से पलामू में 450 से भी अधिक लोगों पर अफीम की खेती करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ है. सबसे अधिक मुकदमे मनातू, पांकी, पिपराटांड़ एवं तरहसी के आरोपियों पर हुआ है. 2025 में सबसे अधिक मनातू में 132 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था.

अफीम को लेकर प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है. ग्रामीणों से पुलिस अधिकारी संवाद कर रहे हैं और उन्हें जागरूक किया जा रहा है. पुलिस गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार कर रही है ग्रामीणों को खेती से दूर रहने की अपील कर रही है. पलामू के मनातू के मिटार के इलाके में बड़ा कार्यक्रम किया गया था जिसमें ग्रामीणों ने अफीम की खेती नहीं करने की शपथ भी ली है. वैसे लोग जिनका अफीम की खेती करने का इतिहास रहा है और मुकदमा दर्ज हैं उनके स्थिति का भी सत्यापन किया जा रहा है. जिन जमीनों पर अफीम की खेती हुई थी उनका भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और सभी का एक डाटा तैयार किया गया है. -रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू.

नवंबर से शुरू होती है अफीम की खेती

नवंबर के पहले सप्ताह से अफीम की खेती की तैयारी शुरू हो जाती है. नवंबर महीने में अफीम के बीच लगाए जाते हैं और इसका पौधा निकलने लगता है. अफीम के खेती की जानकारी मिलने के बाद पुलिस का भी नवंबर का अंतिम सप्ताह से अफीम की खेती के खिलाफ अभियान शुरू हो जाती है. पूरे झारखंड में सबसे पहले पलामू चतरा सीमा पर अफीम की खेती की शुरुआत हुई. धीरे-धीरे अफीम की खेती लातेहार, खूंटी, रांची, हजारीबाग समेत कई इलाकों में फैल गई थी. अफीम की खेती एवं इसके कारोबार का सबसे बड़ा नेटवर्क झारखंड और बिहार बॉर्डर से संचालित होता है.

बटाइदारी और भाड़े का जमीन का होने लगा है इस्तेमाल

दरअसल अफीम के तस्कर पहले वन भूमि में खेती करते थे. यह वन भूमि अति नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद होता था जिस कारण पुलिस को पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी. 2023-24 में पलामू पुलिस की कार्रवाई में कई खुलासे हुए है. पलामू के हरिहरगंज की इलाके में बटाईदारी में अफीम की खेती होने की जानकारी निकलकर सामने आई. जबकि बिहार के एवं चतरा के तस्करों ने खेती के लिए किराए पर जमीन भी लिया था.

