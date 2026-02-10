ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर जाम छलकाना पड़ा भारी, पुलिस ने 383 शराबी को किया गिरफ्तार

नोएडा में अब खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस सख्त,बीती देर रात कुल 383 लोगों के विरुद्ध की गई कानूनी कार्रवाई

292 बीएनएस के अंतर्गत शराबियों पर की गई कानूनी कार्रवाई
292 बीएनएस के अंतर्गत शराबियों पर की गई कानूनी कार्रवाई
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 12:55 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया. जिसमें सोमवार रात 383 लोगों को शराब पीते व हुडदंग मचाते हुए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन सभी पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

बड़ी संख्या में खुले में शराब पीकर हंगामा करने की शिकायत पर कार्रवाई

बता दें कि पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं कि बड़ी संख्या में खुले में शराब पीकर लोग हंगामा कर रहे हैं. यही नहीं कई बार स्थितियां इतनी बिगड़ जाती है कि दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत बन जाती. इन सबके मद्देनजर अब पुलिस ने ऐसे लोगों पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है.नोएडा पुलिस ऐसे लोगो पर नकेल कसने का काम शुरू किया हैँ. जो सोमवार देर रात देखने को मिला.

गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा. पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार यह विशेष अभियान ग्रेटर नोएडा जोन में संचालित किया गया. अभियान का नेतृत्व पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा साद मियां खान के निर्देशन में तथा अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार के पर्यवेक्षण में किया गया. इसके साथ ही जोन के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में निकट निगरानी रखते हुए अभियान को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया गया.

शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान
शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान

292 बीएनएस के अंतर्गत शराबियों पर की गई कानूनी कार्रवाई

9 फरवरी को चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करना था. पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ धारा 292 बीएनएस के अंतर्गत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई. पुलिस का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से न केवल कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है. अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में चला अभियान

थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र से 42, थाना बीटा-2 से 28, थाना दादरी से 52, थाना जारचा से 32, थाना कासना से सर्वाधिक 75, थाना ईकोटेक-प्रथम से 14, थाना दनकौर से 62, थाना जेवर से 62 तथा थाना रबूपुरा क्षेत्र से 16 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को सुरक्षित और अनुशासित बनाया जा सके.

