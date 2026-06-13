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अवैध पटाखा गोादामों के खिलाफ पुलिस का अभियान शुरू, थानाधिकारी और बीट कांस्टेबल को दी जिम्मेदारी

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के मुताबिक परकोटा क्षेत्र में अवैध पटाखा गोदामों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. अभियान की जिम्मेदारी सभी थाना अधिकारियों और बीट कांस्टेबल को दी गई है. निर्देशित किया गया है कि सभी अपने इलाके में अवैध पटाखा गोदामों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें. सभी थाना इलाकों में डोर–टू–डोर सर्वे किया जा रहा है. पुलिस की टीमें अवैध पटाखा गोदाम और अवैध पटाखा फैक्ट्री के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

जयपुर: खोह नागोरियान थाना इलाके में पटाखा गोदाम में हुए अग्निकांड के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है. डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के निर्देशन में जयपुर के नॉर्थ जिले में अवैध पटाखा गोदामों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है. सभी थाना अधिकारी और बीट कांस्टेबल को जिम्मेदारी दी गई है. अपने-अपने इलाकों में अवैध पटाखा गोदाम को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे.

करधनी थाना पुलिस की कार्रवाई: जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने बिना लाइसेंस अवैध पटाखा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने एक गोदाम पर कार्रवाई की है, जहां पर बड़ी संख्या में पटाखे रखे हुए थे. संचालक को गिरफ्तार किया गया है. करीब 2000 से अधिक पटाखे बरामद हुए हैं. करधनी थाना अधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

पढ़ें: जयपुर में बड़ा हादसा: पटाखों के अवैध गोदाम में लगी भीषण आग, 8 लोगों की मौत

खोह नागोरियान थाना इलाके में अवैध पटाखा गोदाम में आग की घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इन आठ मौतों के गुनाहगारों के चेहरे सामने आए हैं. सबसे पहला जिम्मेदार फिरोज था, जिसने मकान को बारूद के कामकाज के लिए ले रखा था. वहीं वसीम दो फैक्ट्रियां चलाता था. दोनों फैक्ट्रियों में हजारों किलो बारूद मिला है. वहीं दूसरी फैक्ट्री दाउदनगर में चलती थी, जिसको अकील चलता था. पुलिस ने दो अवैध फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है. 200 मकान का सर्च किया गया है. डोर टू डोर सर्वे करके 20 गोदाम को चिन्हित करके नोटिस दिया गया है. एक बड़ा गोदाम सील किया है, जहां पर बड़ी मात्रा में बारूद बरामद हुआ. आरोपी कयूम का आपराधिक रिकार्ड भी सामने आया है आरोपी के खिलाफ करीब आधा दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज है. आरोपी याकूब और कयूम के ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है.