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धनबाद में आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश, बवाल के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज

धनबाद: जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंघियाटांड़ बस्ती में असामाजिक तत्वों ने आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश की. देखते ही देखते मामला तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा.

पुलिस के मुताबिक, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया.

अधिकारियों के बयान (Etv Bharat)

मौके पर सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम और बलियापुर सीओ मुरारी नायक खुद मौजूद रहे. उनके नेतृत्व में सिंदरी अनुमंडल के सभी थाना की पुलिस टीम दलबल के साथ तैनात रही और हालात पर कड़ी नजर बनाए रखा.

वहीं, किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल इलाके में लगातार तैनात है.