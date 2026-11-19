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प्राइवेट बॉडीगार्ड और गनमैन रखने वालों पर पलामू पुलिस की नजर, थाना को गनमैन की नहीं दी जा रही सूचना

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

पलामूः रसूख वाले लोग बड़ी संख्या में प्राइवेट बॉडीगार्ड और गनमैन रख रहे हैं. लोग हथियार के साथ बॉडीगार्ड और गनमैन के साथ काफिला लेकर चल रहे हैं.

झारखंड के पलामू में अब इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है. कुछ दिन पहले पलामू के एक चर्चित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी और उत्तर प्रदेश के दो लाइसेंसी हथियार को पकड़ा था. इस लाइसेंसी हथियार और गनमैन के बारे में जानकारी पलामू पुलिस के साथ साझा नहीं की गई थी.