प्राइवेट बॉडीगार्ड और गनमैन रखने वालों पर पलामू पुलिस की नजर, थाना को गनमैन की नहीं दी जा रही सूचना
पलामू में पुलिस प्राइवेट बॉडीगार्ड और गनमैन रखने वालों पर नजर रख रही है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 19, 2026 at 6:07 PM IST
पलामूः रसूख वाले लोग बड़ी संख्या में प्राइवेट बॉडीगार्ड और गनमैन रख रहे हैं. लोग हथियार के साथ बॉडीगार्ड और गनमैन के साथ काफिला लेकर चल रहे हैं.
झारखंड के पलामू में अब इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है. कुछ दिन पहले पलामू के एक चर्चित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी और उत्तर प्रदेश के दो लाइसेंसी हथियार को पकड़ा था. इस लाइसेंसी हथियार और गनमैन के बारे में जानकारी पलामू पुलिस के साथ साझा नहीं की गई थी.
इस घटना के बाद पलामू के सभी थाना को इस तरह का प्राइवेट बॉडीगार्ड और गनमैन रखने वालों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है. पिछले कुछ दिनों के अंदर पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि के अलावा चार लोगों ने गनमैन, प्राइवेट बॉडीगार्ड और हथियार के बारे में जानकारी पुलिस के साथ साझा की गयी है. दरअसल अधिकतर लोगों के पास बाहर के राज्यों के दिए गए गनमैन या बॉडीगार्ड है लेकिन किसी ने भी स्थानीय थाना को इस बारे सूचना नहीं दी है.
डराने धमकाने और प्रतिष्ठा के लिए गनमैन और बॉडीगार्ड के इस्तेमाल की आशंका
पलामू पुलिस को हाल के दिनों में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है. पलामू पुलिस के जांच में इस बात की भी जानकारी मिली है कि कई लोग डराने धमकाने और शोऑफ के लिए गनमैन और बॉडीगार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. पलामू पुलिस पहले चरण में बॉडीगार्ड और गनमैन रखने वालों को चिन्हित कर रही है, बाद में सभी को नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस के बाद बॉडीगार्ड के चरित्र का सत्यापन किया जाएगा. पुलिस यह भी देखेगी की गनमैन से हथियार चलाने की ट्रेनिंग लिया है की नहीं. जो व्यक्ति बॉडीगार्ड है उसने लाइसेंस लिया है की नहीं. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने इस संबंध में पलामू के सभी थानेदारों को एक स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर भी जारी किया है.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि जिले में कई लोग बॉडीगार्ड लेकर घूमते है. बॉडीगार्ड के रूप में जो व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है उसके पास लाइसेंस सही है या गलत? इसकी जानकारी पुलिस या प्रशासन के पास नहीं है. जो लोग बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं सर्वप्रथम उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और थाना स्तर से नोटिस जारी किया जाएगा. उनके हथियार और लाइसेंस को सत्यापन किया जाएगा. बाहर के राज्य और बाहर के राज्य, जिला के लाईसेंस होने की स्थिति में उन्हें भी पत्र लिखा जाएगा. वैसे लोग जो बाहर के लाइसेंस और बॉडीगार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इंट्री जिला में होना जरूरी है.
एसपी ने कहा कि पुलिस यह भी देखा जाएगा कि जो व्यक्ति अंगरक्षक रूप में हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका चरित्र कैसा है? अंगरक्षक के रूप में उन्होंने लाइसेंस लिया है की नहीं? हथियार का लाइसेंस किसी खास उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, आत्मसुरक्षा के लिए अगर लाइसेंस मिला है तो वह अंगरक्षक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है. बॉडीगार्ड रखने वाला और हथियार का लाइसेंस रखने वाले किस तरह के कार्यों में संलिप्त है इसकी भी जांच की जा रही है. जो अभी तक लगता है कि किसी व्यक्ति को डराने धमकाने और शोऑफ के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, यह सही नहीं है पुलिस अपील कर रही है कि ऐसे लोग पुलिस सूचना को साझा करें नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आत्मरक्षा के लिए मिले हथियार को बॉडीगार्ड के रूप में नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल
झारखंड में हथियारों का लाइसेंस आत्मसुरक्षा के लिए दिए जाते हैं. आत्मसुरक्षा के लिए मिले हथियार को किसी भी व्यक्ति के बॉडीगार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. सेवा के जवान या सिक्युरिटी एजेंसी को ही कमर्शियल दृष्टिकोण से हथियार के लाइसेंस जारी होते हैं. बाहर के राज्य या बाहर के जिला से लाइसेंस लेने की स्थिति में जिस इलाके में रह रहे हैं उसे इलाके के स्थानीय थाना को इसकी सूचना देनी पड़ती थी.
ऑल इंडिया हथियार के लाइसेंस होने की स्थिति में जी थाना क्षेत्र में 10 दिन रहना है या उससे अधिक समय गुजारना है. इस स्थिति में हथियार की लाइसेंस और बॉडीगार्ड के दस्तावेज को स्थानीय थाना में जमा करने का नियम है. पलामू में किसी भी थाना को इस तरह की जानकारी अभी तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा सजा नहीं की गई है.
नागालैंड और बाहर के राज्यों के लाईसेंस पर पुलिस एवं प्रशासन की नजर
नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों हथियार के लाइसेंस धारक बॉडीगार्ड पर प्रशासन एवं पुलिस ने निगरानी को बढ़ाया है. नागालैंड के इलाके का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है जो लोगों को झांसा देकर फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस देता है. 2016 और 2019 में हथियार के लाइसेंस को लेकर कानून में संशोधन किया गया था. संबंधित क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति को ही बिहार का लाइसेंस मिल सकता है.
2016 से पहले के नियमों के शिथिलता को देखते हुए कई लोग हथियार के लाइसेंस लेने में सफल साबित हो रहे थे. रायफल एसोसिएशन के सदस्य सह पूर्व शूटर किशोर पांडेय ने बताया कि 2016 और 2019 में हथियार के लाइसेंस को लेकर संशोधन किया गया था जिसके बाद नागालैंड या दूसरे राज्यों के हथियार का लाइसेंस लेना बड़ी चुनौती रही है. हथियार का लाइसेंस लेने के लिए संबंधित क्षेत्र का नागरिक होना जरूरी है. एक बड़ा गिरोह सक्रिय है जो नागालैंड के हथियार के लाइसेंस के नाम पर फर्जीवाड़ा करता है. कोई व्यक्ति जिसके पास ऑल इंडिया हथियार का लाइसेंस है वह किसी दूसरे क्षेत्र में 10 दिन या 10 दिन से अधिक समय तक रह रहा है स्थानीय थाना को हथियार के लाइसेंस की कॉपी जमा करनी होती है. आत्मसुरक्षा के लिए मिले हथियार के लाइसेंस को बॉडीगार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
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