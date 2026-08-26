निकाय चुनाव: जिन बूथों पर पिछली बार हुआ विवाद, वहां पुलिस की खास नजर, क्रिटिकल बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता
चुनाव से पहले उपद्रव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को पुलिस की ओर से पाबंद करवाया जा रहा है.
Published : August 26, 2026 at 1:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है. धनबल और बाहुबल से चुनाव प्रभावित करने वालों पर पुलिस की खास नजर है. संदिग्ध नकदी ले जाने वालों के साथ ही शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुस्तैद है. वहीं, संवेदनशील और क्रिटिकल पोलिंग बूथों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा. पिछली बार निकाय चुनाव के दौरान जिन पोलिंग बूथों पर विवाद हुआ था. उन पर पुलिस ने खासतौर पर ध्यान केंद्रित किया है. ऐसे बूथों के बारे में जिलों के एसपी से जानकारी मांगी गई है. पिछली बार चुनाव में विवाद के बाद दर्ज हुए आपराधिक मुकदमों का स्टेटस भी चेक करवाया जा रहा है.
चुनाव के आसपास धार्मिक आयोजन: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय से विस्तृत निर्देश मिले हैं. रेंज के सभी जिलों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है. आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम में भी कार्रवाई की जा रही है. वारंटियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है. जिन जगहों पर चुनाव के साथ ही कोई धार्मिक आयोजन या मेला है, तो उन जगहों पर जाब्ता तैनात करने को लेकर मंथन किया जा रहा है.
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उपद्रव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान: उनका कहना है कि क्रिटिकल बूथ को चिह्नित करने की कवायद शुरू कर दी गई है. पिछले चुनाव में कौनसे बूथ क्रिटिकल थे. पिछले चुनाव में कहीं पर भी चुनावी घटनाक्रम को लेकर मुकदमे दर्ज हुए या विवाद हुआ है. उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. उन मुकदमों की आज क्या स्थिति है. यह भी जांच की जा रही है. उपद्रव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को पाबंद किया जा रहा है. ऐसी सूची में नए नाम भी जोड़े जा रहे हैं. रेंज के सभी जिलों जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, खैरथल-तिजारा और झुंझुनू के एसपी को जयपुर बुलाया है. उनकी चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी.
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अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त पर नजर: वहीं, जयपुर शहर में भी निकाय चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, नियमित नाकाबंदी की जा रही है और असामाजिक तत्वों पर एक्शन लिया जा रहा है. उपद्रव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को पाबंद करवाया जा रहा है. लाइसेंस शुदा हथियारों को थानों में जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अवैध हथियार रखने वालों और उनकी खरीद-फरोख्त करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है. गैर जमानती वारंटों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है. क्रिटिकल और सेंसेटिव एरिया को चिह्नित कर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
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डीजीपी बोले- अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति: नगर निकाय चुनाव से पहले राजस्थान पुलिस ने अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रदेश में विशेष नाकाबंदी करवाई जा रही है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया, चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो और आमजन में सुरक्षा का विश्वास और मजबूत हो. इसी मकसद से लगातार एक्शन लिया जा रहा है. अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी जारी
रहेगी.
चोरी के वाहन और आपराधिक गतिविधि पर नजर: नाकाबंदी के दौरान पुलिस एक-एक वाहन की तलाशी लेकर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है. एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) वीके सिंह ने बताया कि नाकाबंदी में वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेज और नंबर प्लेट की जांच की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान तस्दीक की जा रही है. पुलिस की नजर यातायात नियम तोड़ने वालों से ज्यादा चोरी के वाहनों, अवैध हथियार, नशे और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर है. चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकदी और अवैध रूप से शराब ले जाने वालों पर भी पुलिस की नजर है.