हमीरपुर में पुलिस जीप पलटी, होमगार्ड की मौत, दरोगा गंभीर रूप से घायल
बाइक सवार को बचाने के प्रयास में जीप चालक खो बैठा नियंत्रण
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 5:10 PM IST
हमीरपुर: जिले के जरीया थाना क्षेत्र के चुरहा गांव के पास राठ–उरई मार्ग पर रविवार दोपहर करीब 3 बजे पुलिस की जीप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा उस समय हुआ, जब जीप चालक सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में संतुलन खो बैठा. दुर्घटना में जीप चालक होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. घायल दरोगा को सीएचसी गोहांड में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के अनुसार, चकासी थाना पुलिस की जीप राठ कस्बे से थाने लौट रही थी. जैसे ही जीप चुरहा गांव के पास पहुंची, सामने से अचानक बाइक आ गई. बाइक सवार को बचाने के प्रयास में होमगार्ड ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे तेज रफ्तार जीप असंतुलित हो गई. जीप पहले दाहिनी ओर झुकी और फिर पलटते हुए सड़क के दूसरी ओर जा गिरी. टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन का अगला हिस्सा और छत क्षतिग्रस्त हो गई.
इस हादसे में चकासी थाने में तैनात होमगार्ड ब्रजेंद्र कुमार (55) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहित देव (35) गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य कराया. घायल दरोगा को इलाज के लिए सीएचसी गोहांड में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. मृतक होमगार्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
घटना की सूचना पर सीओ सरीला शाहरुख खान भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल की. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अचानक ब्रेक लगाने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. मृतक होगार्ड ब्रजेंद्र कुमार जरीया क्षेत्र के रिहुन्टा गांव के निवासी थे. वह 1 फरवरी से चकासी थाने में तैनात थे. परिवार में उनकी पत्नी रामकुंवर और 23 वर्षीय बेटा दिलीप है. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है.
