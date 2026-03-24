प्रयागराज में दबिश देने जा रही पुलिस की जीप नाले में गिरी, चार पुलिस कर्मी अस्पताल में भर्ती
अचानक मवेशी के सामने आने के कारण जीप अनियंत्रित होकर पलट गई और नाले में जा गिरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:28 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 10:48 PM IST
प्रयागराज : शिवकुटी थाना क्षेत्र के रसूलाबाद के पास दबिश देने जा रही पुलिस टीम की जीप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. चार पुलिसकर्मियों को चोट आई है. घायलों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी पर पुलिस अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर हाल जाना.
नैनी कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे से जुड़े अभियुक्त की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी. मंगलवार भोर नैनी पुलिस टीम युवक को गिरफ्तार करने के लिए रसूलाबाद में दबिश देने जा रही थी. तभी मवेशी के अचानक सामने आने के कारण जीप अनियंत्रित होकर पलट गई और नाले में जा गिरी. जिससे जीप में सवार तीन सिपाही और एक महिला सिपाही घायल हो गई.
इंस्पेक्टर बृज किशोर गौतम ने बताया, एक युवक की गिरफ्तारी की सटीक सूचना मिली थी. पुलिस लगभग भोर में 4:00 बजे दबिश देने निकाली. जिसमें सिपाही धर्मेंद्र, बलराम और हर्ष सहित एक महिला सिपाही सवार थे. शिवकुटी क्षेत्र के रसूलाबाद के पास जीप पहुंची थी तभी लड़ते हुए दो मवेशी सामने आ गए. जिससे पुलिस जीप अनियंत्रित होकर नाले में जा गिर गई.
उन्होंने बताया, आसपास के लोगों ने पुलिस जीप को नाले में गिरा देखा तो शिवकुटी पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को एसआरएन अस्पताल ले आई, सभी का इलाज चल रहा है. सभी की हालत सामान्य है. फिलहाल जाच चल रही है. अब सिपाहियों के इलाज के बाद दूसरी टीम युवक को गिरफ्तार करने जाएगी.
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