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अपने सिर की सुरक्षा को लेकर लापरवाह हैं रांची के लोग, बिना हेलमेट सबसे ज्यादा कट रहा चालान!

रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए पुलिस ने 33 करोड़ रुपए का चालान काटा है. इसमें सबसे ज्यादा आंकड़े बिना हेलमेट के हैं.

Police issued traffic violation challans worth crores in Ranchi
चालान काटते पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 6:48 PM IST

4 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची में दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने वाले अधिकांश राइडर बेहद लापरवाह हैं. उनकी लापरवाही को हर दिन हजारों की संख्या में कट रहे चालान साबित कर रहे हैं. सबसे ज्यादा राजधानी में लोग हेलमेट को लेकर लापरवाह है. इस वजह से सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट वालों का कट रहा है.

हर दिन औसतन दो हजार चालान

ट्रैफिक नियमों को लेकर राजधानी के लोगों की लापरवाही हर दिन आंकड़ों में सामने आ रही है. पिछले पांच महीनों के भीतर रांची पुलिस के द्वारा विभिन्न तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में 33 करोड़ रुपए के चालान काट दिए.

इनमें से अधिकांश चालान ऑटोमेटिक कैमरों के द्वारा काटे गए हैं. ट्रैफिक पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 में 5.64 करोड़, फरवरी में 5.44 करोड़, मार्च में 6.87 करोड़, अप्रैल में 6.40 करोड़, मई में 4.65 करोड़ तथा जून के 12 तारीख तक 310 करोड़ के चालान काटे गए हैं.

सबसे अधिक बिना हेलमेट वालों का कटा चालान

ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रत्येक दिन के आंकड़ों का अगर विश्लेषण करें तो सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट और नो पार्किंग के उल्लंघन में काटे गए हैं. आंकड़ों में बिना हेलमेट पकड़े गए वाहन चालकों की संख्या 4500 से ज्यादा है, जबकि नो‑पार्किंग के 2500 से ज्यादा चालान किए गए हैं. केवल जून महीने में अब तक आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं.

तारीख

बिना हेलमेट

(संख्या)

नो‑पार्किंग

(संख्या)

02 जून18041200
03 जून19021381
04 जून19631059
05 जून17821286
06 जून20821176
07 जून1234866
08 जून14791818
09 जून20141555
10 जून19691232
11 जून16681317
12 जून14841394
13जून23551238

नो पार्किंग की वजह से शहर में जाम

राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह नो पार्किंग है. इस वजह से सबसे ज्यादा चालान नो पार्किंग को लेकर ही कट रहा है. इन सबके बावजूद राजधानी के कार चालक कोई सबक नहीं ले रहे हैं जबकि उनका चालान लगातार कट रहा है.

हेलमेट भी बड़ी समस्या

राजधानी रांची में हर महीने औसतन 40 से 45 लोग अपनी जान सड़क हादसों में गवां देते हैं. मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओ की हैं. आंकड़े बताते हैं कि हेलमेट पहन कर वाहन नहीं चलाने वाले युवा ज्यादातर मौत के आगोश में समा रहे हैं. पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम जागरुकता अभियान के बावजूद ऐसे हादसों में कमी नहीं आ रही है.

तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले युवा हेलमेट से गुरेज करते हैं नतीजा जब भी वह हादसे के शिकार होते हैं उनके सिर में गंभीर चोट लगती है और अंजाम मौत होता है. यही वजह है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए हेलमेट पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष जोर है.

रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर उतरकर चालान काटने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन कैमरा के माध्यम से संचालित होता है. लेकिन ट्रैफिक को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ ताकि उनकी जान बच्चे इसके लिए हर दिन ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर उतरकर चेकिंग अभियान चलाना पड़ रहा है.

'आप डर से न पहनें हेलमेट'

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि चाहे युवा हो या फिर उनसे बड़े लोग बेहतर हेलमेट पहनने से उनके सिर की सुरक्षा होती है. जो भी सड़क हादसे सामने आते हैं उनमें अधिकांश में सिर में चोट लगने से ही जान जाती है या फिर स्थिति गंभीर होती है. ऐसे में जरूरी है कि चालक और पिलीयन राइडर भी हेलमेट पहने. आम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन शुरू कर देंगे तो चालान कटना भी अपने आप बंद हो जाएगा.

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चालान पर ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े
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