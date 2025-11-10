ETV Bharat / state

सड़क पर हुड़दंग मचा रहा था बारातियों का काफिला, पुलिस ने दिया 'शगुन'

हरिद्वार जिले में मंगलौर की सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे बारातियों पर पुलिस ने कार्रवाई की.

invoice of wedding procession
सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए गुजर रहे बारातियों पर पुलिस ने कार्रवाई की. (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने बारातियों को शादी का एक अलग और हैरान करने वाला शगुन दिया है. दरअसल, मंगलौर क्षेत्र से अपनी जान जोखिम में डालकर लापरवाह तरीके से काफिला निकाल रहे बारातियों पर हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई की है. बताया गया है कि बारात में शामिल वाहनों की खिड़कियों से कुछ बाराती बाहर निकल कर हूटर बजाते हुए हाईवे से गुजर रहे थे. इस पर पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन और खतरनाक ड्राइविंग करने पर 7 वाहनों पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की है.

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली हाईवे पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल नारसन क्षेत्र से एक बारात गुजर रही थी. बताया गया है कि बारात में शामिल चौपहिया वाहन के काफिले में कुछ वाहनों की खिड़कियों से बाहर निकल कर बाराती सड़क पर हुड़दंग मचा रहे थे. इस दौरान कुछ वाहनों द्वारा हूटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर मंगलौर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कोतवाली मंगलौर की नारसन चौकी पुलिस द्वारा अलग-अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जिसके बाद उक्त काफिले में चल रहे सात वाहनों को चिन्हित किया गया. इसके बाद पुलिस ने चिन्हित किए गए सातों वाहनों का खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना, सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाने के आरोप पर ऑनलाइन चालान किया.

मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से एक बारात का काफिला गुजर रहा है. बारात में शामिल कुछ वाहनों में हूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है. बाराती वाहनों की खिड़कियों से बाहर निकल कर हुड़दंग मचा रहे हैं. इस सूचना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उक्त वाहनों को चिन्हित किया, जिसके बाद उक्त वाहनों में से सात वाहनों का ऑनलाइन चालान किया गया है. उन्होंने बताया कि अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि बारात किस जगह से आ रही थी और कहां जा रही थी. वाहन स्वामियों को चालान भुगतान के साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगली बार ऐसा करने पर वाहन सीज की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

बारातियों का चालान
हरिद्वार की सड़कों पर हुड़दंग
RUCKUS ON STREETS OF HARIDWAR
बारात के वाहनों का चालान
INVOICE OF WEDDING PROCESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.