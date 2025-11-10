ETV Bharat / state

सड़क पर हुड़दंग मचा रहा था बारातियों का काफिला, पुलिस ने दिया 'शगुन'

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने बारातियों को शादी का एक अलग और हैरान करने वाला शगुन दिया है. दरअसल, मंगलौर क्षेत्र से अपनी जान जोखिम में डालकर लापरवाह तरीके से काफिला निकाल रहे बारातियों पर हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई की है. बताया गया है कि बारात में शामिल वाहनों की खिड़कियों से कुछ बाराती बाहर निकल कर हूटर बजाते हुए हाईवे से गुजर रहे थे. इस पर पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन और खतरनाक ड्राइविंग करने पर 7 वाहनों पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की है.

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली हाईवे पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल नारसन क्षेत्र से एक बारात गुजर रही थी. बताया गया है कि बारात में शामिल चौपहिया वाहन के काफिले में कुछ वाहनों की खिड़कियों से बाहर निकल कर बाराती सड़क पर हुड़दंग मचा रहे थे. इस दौरान कुछ वाहनों द्वारा हूटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर मंगलौर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कोतवाली मंगलौर की नारसन चौकी पुलिस द्वारा अलग-अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जिसके बाद उक्त काफिले में चल रहे सात वाहनों को चिन्हित किया गया. इसके बाद पुलिस ने चिन्हित किए गए सातों वाहनों का खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना, सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाने के आरोप पर ऑनलाइन चालान किया.