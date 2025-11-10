सड़क पर हुड़दंग मचा रहा था बारातियों का काफिला, पुलिस ने दिया 'शगुन'
हरिद्वार जिले में मंगलौर की सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे बारातियों पर पुलिस ने कार्रवाई की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2025 at 1:41 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने बारातियों को शादी का एक अलग और हैरान करने वाला शगुन दिया है. दरअसल, मंगलौर क्षेत्र से अपनी जान जोखिम में डालकर लापरवाह तरीके से काफिला निकाल रहे बारातियों पर हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई की है. बताया गया है कि बारात में शामिल वाहनों की खिड़कियों से कुछ बाराती बाहर निकल कर हूटर बजाते हुए हाईवे से गुजर रहे थे. इस पर पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन और खतरनाक ड्राइविंग करने पर 7 वाहनों पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की है.
पुलिस के मुताबिक, दिल्ली हाईवे पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल नारसन क्षेत्र से एक बारात गुजर रही थी. बताया गया है कि बारात में शामिल चौपहिया वाहन के काफिले में कुछ वाहनों की खिड़कियों से बाहर निकल कर बाराती सड़क पर हुड़दंग मचा रहे थे. इस दौरान कुछ वाहनों द्वारा हूटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर मंगलौर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कोतवाली मंगलौर की नारसन चौकी पुलिस द्वारा अलग-अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जिसके बाद उक्त काफिले में चल रहे सात वाहनों को चिन्हित किया गया. इसके बाद पुलिस ने चिन्हित किए गए सातों वाहनों का खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना, सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाने के आरोप पर ऑनलाइन चालान किया.
मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से एक बारात का काफिला गुजर रहा है. बारात में शामिल कुछ वाहनों में हूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है. बाराती वाहनों की खिड़कियों से बाहर निकल कर हुड़दंग मचा रहे हैं. इस सूचना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उक्त वाहनों को चिन्हित किया, जिसके बाद उक्त वाहनों में से सात वाहनों का ऑनलाइन चालान किया गया है. उन्होंने बताया कि अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि बारात किस जगह से आ रही थी और कहां जा रही थी. वाहन स्वामियों को चालान भुगतान के साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगली बार ऐसा करने पर वाहन सीज की कार्रवाई की जाएगी.
