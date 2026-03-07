झूठी फायरिंग की सूचना देना पड़ा भारी, इमरजेंसी सर्विस को हुये बेजा इस्तेमाल, पुलिस ने लिया एक्शन

ETV Bharat / state

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने डायल 112 पर झूठी सूचना देने के मामले में कड़ी कार्रवाई की है. एक महिला ने अपने बेटे के साथ हुए झगड़े को फायरिंग की घटना बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत 10 हजार रुपये का चालान कर दिया.


जानकारी के अनुसार डायल 112 के माध्यम से एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पुत्र पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली ट्रांजिट कैंप के प्रभारी निरीक्षक तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए. पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अकरम अहमद, हेड कांस्टेबल नरेश सामंत तथा हेड कांस्टेबल किशोर भी शामिल थे.

पुलिस टीम के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पूरे मामले की गहन जांच की गई. आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई. जांच में पता चला कि सूचना देने वाली महिला का नाम रानी है, जो जमुना प्रसाद की पत्नी हैं और वर्तमान में कैकई जगतपुरा में किरायेदार के रूप में रह रही हैं. उनका पुत्र बोबी चौधरी अपने दोस्तों के साथ नशे की हालत में वैगन-आर कार चला रहा था.

ट्रांजिट कैंप कोतवाल प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बोबी चौधरी ने नशे में वाहन चलाते हुए एक गैस की गाड़ी को टक्कर मार दी थी. टक्कर लगने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट की घटना हो गई. मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने स्पष्ट रूप से बताया कि वहां किसी प्रकार की फायरिंग नहीं हुई थी. उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि रानी ने उन लड़कों को सबक सिखाने के उद्देश्य से डायल 112 पर फायरिंग की झूठी सूचना दे दी थी. इस झूठी सूचना के कारण पुलिस को अनावश्यक रूप से मौके पर दौड़ना पड़ा. आपातकालीन सेवा का दुरुपयोग हुआ. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने रानी के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये का चालान किया.

उधम सिंह नगर पुलिस ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि डायल 112 एक आपातकालीन सेवा है. जिसका उपयोग केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही किया जाना चाहिए. झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने या आपातकालीन सेवाओं का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी कहा कि जनपद की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस सदैव तत्पर है.

