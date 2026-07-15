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नगर परिषद कर्मचारी की आत्महत्या का मामला, 24 घंटे से मोर्चरी के बाहर धरना, शव नहीं उठाने पर परिजनों को नोटिस

बाड़मेर: ब्याज माफिया से तंग आकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी की आत्महत्या मामले में बुधवार को दूसरे दिन भी मृतक के परिजन के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों का जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना जारी रहा. धरने पर बैठे परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांग कर रहे हैं. पुलिस और प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की, लेकिन अब तक गतिरोध नहीं टूटा. इधर, 24 घंटे बाद भी शव नहीं उठाने पर कोतवाली पुलिस ने कानूनी नोटिस जारी किया.

मृतक के भाई मोहन लाल ने बताया कि उनके भाई गौरी शंकर (40) का शव सोमवार को रेलवे ट्रैक के पास नाले में मिला था. पिछले कुछ समय से फाइनेंसर्स उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. इससे आहत होकर गौरी शंकर ने जान दे दी. हम न्याय के लिए बैठे हैं. इसके बावजूद पुलिस नोटिस देकर कार्रवाई की धमकी दे रही है. पुलिस को आरोपियों को पकड़ना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हटेंगे नहीं. मोहन लाल ने सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते दोषियों की गिरफ्तारी होने तक झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया. इधर, उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.