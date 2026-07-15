ETV Bharat / state

नगर परिषद कर्मचारी की आत्महत्या का मामला, 24 घंटे से मोर्चरी के बाहर धरना, शव नहीं उठाने पर परिजनों को नोटिस

नोटिस में कहा, यदि परिजन शव नहीं उठाते हैं तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी एवं पीएम करा शव की अंत्येष्टि कर देगी.

Relatives stage a sit-in outside the mortuary in Barmer.
बाड़मेर में मोर्चरी के बाहर परिजनों का धरना (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: ब्याज माफिया से तंग आकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी की आत्महत्या मामले में बुधवार को दूसरे दिन भी मृतक के परिजन के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों का जिला अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना जारी रहा. धरने पर बैठे परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांग कर रहे हैं. पुलिस और प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की, लेकिन अब तक गतिरोध नहीं टूटा. इधर, 24 घंटे बाद भी शव नहीं उठाने पर कोतवाली पुलिस ने कानूनी नोटिस जारी किया.

मृतक के भाई मोहन लाल ने बताया कि उनके भाई गौरी शंकर (40) का शव सोमवार को रेलवे ट्रैक के पास नाले में मिला था. पिछले कुछ समय से फाइनेंसर्स उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. इससे आहत होकर गौरी शंकर ने जान दे दी. हम न्याय के लिए बैठे हैं. इसके बावजूद पुलिस नोटिस देकर कार्रवाई की धमकी दे रही है. पुलिस को आरोपियों को पकड़ना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हटेंगे नहीं. मोहन लाल ने सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते दोषियों की गिरफ्तारी होने तक झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया. इधर, उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

मृतक के भाई ने कहा... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: आपसी विवाद में हत्या: जोधपुर के युवक से पाली में मारपीट कर फेंका...तोड़ा दम, मोर्चरी के बाहर धरना

पुलिस ने दिया नोटिस : कोतवाली पुलिस ने राजस्थान शरीर सम्मान अधिनियम 2023 के तहत मोहन लाल एवं अन्य उपस्थित लोगों को नोटिस जारी किया. पुलिस के नोटिस के अनुसार, मृतक गौरी शंकर पुत्र किशोरी लाल निवासी बापू कॉलोनी, बाड़मेर का शव मोर्चरी रूम में रखा है. मोर्चरी के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. शव को अंतिम संस्कार के लिए उठाया नहीं जा रहा है. शव को मोर्चरी में रखे 24 घंटे बीत चुके हैं. ऐसे में संक्रमण फैलने की पूर्ण आशंका है. नोटिस में कहा कि यदि परिजन शव नहीं उठाते हैं तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी एवं पीएम करा शव की अंत्येष्टि कर देगी.

पढ़ें: जोधपुर में दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामला: पुलिस की लापरवाही पर ग्रामीणों का आक्रोश, मोर्चरी के बाहर धरना

TAGGED:

COUNCIL EMPLOYEE KILLED HIMSELF
POLICE NOTICE TO FAMILY MEMBERS
SIT IN PROTEST FOR 24 HOURS
FAMILY ACCUSE INTEREST MAFIA
PROTEST OUTSIDE MORTUARY IN BARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.