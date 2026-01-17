ETV Bharat / state

जोधपुर: अवैध हथियार सप्लाई में पुलिस की भूमिका, कांस्टेबल गिरफ्तार

अवैध हथियार मामले में जब एक आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की, तो आरोपी ने एक कांस्टेबल की भूमिका बताई थी.

Constable arrested
कांस्टेबल गिरफ्तार (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 4:07 PM IST

जोधपुर: जोधपुर पुलिस के एक कांस्टेबल का नाम अवैध हथियार सप्लाई मामले में सामने आया है. दरअसल, एक युवक की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पुलिस कांस्टेबल से अवैध पिस्तौल खरीदना सामने आया. इसके बाद पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है.

एसीपी आनंद सिंह ने बताया कि कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-8 में शुक्रवार रात को डीएसटी और कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने अर्सलान उर्फ छोटू (उम्र 29) पुत्र मोहम्मद असलम, निवासी मधुबन हाउसिंग बोर्ड को पकड़ा था. उससे अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ था. उसने पुलिस को बताया कि उसने यह पिस्टल भोमसिंह नाम के युवक से खरीदी थी. पुलिस ने रात को ही तलाश कर उसे भी हिरासत में लिया.

फिर आया कांस्टेबल रामप्रकाश का नाम: भोमसिंह से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने पुलिस लाइन में पदस्थापित एक कांस्टेबल की भूमिका के बारे में बताया. बाद में विस्तृत पड़ताल में पता चला कि लाइन में कार्यरत कांस्टेबल रामप्रकाश (उम्र 30) पुत्र भंवर सिंह जाट, निवासी खेड़ी सालवा, थाना डांगियावास ने पिस्टल दिलाने में मध्यस्ता की थी. जिसके बाद रात को उसे दस्तयाब किया गया. शनिवार को उसे गिरफ्तार किया गया.

आरोपी ने खोली कांस्टेबल की पोल (ETV Bharat Jodhpur)

'कांस्टेबल ने लिया ऑनलाइन भुगतान': पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि अर्सलान ने 30 हजार रुपए में पिस्टल खरीदी थी. भोमसिंह के कहने पर उसने रामप्रकाश के खाते में 5 हजार रुपए ट्रांसफर किए और 30 हजार नगद दिए थे. पुलिस ने इसके साक्ष्य जुटाए. इसके बाद रामप्रकाश को गिरफ्तार किया गया. एसीपी ने बताया कि दो और लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

अपहरण, अफीम तस्करी और अब अवैध हथियार भी पुलिस शामिल: जोधपुर की ग्रामीण और शहर पुलिस के कई कांस्टेबल मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार होकर बर्खास्त हो चुके हैं. गत वर्ष माता का थान और सरदारपुर के एक कांस्टेबल ने मिलकर एक युवक का अपहरण कर लिया. उससे थाने में वसूली की. जिसके बाद चार जनों को बर्खास्त किया गया था. पहला मौका है जब अवैध हथियार सप्लाई में भी पुलिस कांस्टेबल पकड़ा गया है.

