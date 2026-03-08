ETV Bharat / state

युवक ने शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो युवती ने उठाया खौफनाक कदम, पड़ताल में जुटी पुलिस

लक्सर: कोतवाली क्षेत्र लक्सर के एक गांव में एक युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की. मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है. शादी से इनकार करने पर आहत एक युवती ने ये कदम उठाया. गंभीर हालत में परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार कर उसकी जान बचा ली. घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला कोतवाली तक जा पहुंचा.

जानकारी के अनुसार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का देहरादून के एक मोहल्ला निवासी युवक से करीब डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच लगातार फोन पर बातचीत होती थी. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले दोनों के परिजनों को भी इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी और वे शादी के लिए सहमत भी हो गए थे, अगले माह रिश्ता तय करने की बात चल रही थी.

इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के बीच फोन पर कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया. इससे आहत होकर 4 मार्च को युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन-फानन में लक्सर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई.

घटना के बाद युवती के परिजनों ने युवक और उसके परिवार से बात की, लेकिन उन्होंने रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर युवक और उसके परिजनों के खिलाफ लिखित शिकायत दे दी. पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि उसकी मुलाकात युवती से एक शादी समारोह में हुई थी. तभी से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. युवक का कहना है कि वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता है और युवती बार-बार फोन कर मिलने का दबाव बनाती थी, जिससे वह परेशान था. युवक का यह भी कहना है कि जब उसने जहर खाने जैसी घटना सुनी तो वह डर गया और अपने माता-पिता को सारी बात बताकर शादी से इनकार कर दिया.