खटीमा बुजुर्ग महिला हत्याकांड: हत्यारे गेट पर ताला लगाकर गए, मां ने फौजी बेटे का फोन नहीं उठाया तो हुआ शक

खटीमा का जानकी चंद मर्डर केस ( File photo courtesy- Khatima Police )

खटीमा: बुधवार की देर रात खटीमा की देवभूमि कॉलोनी में अपने घर पर अकेले रहने वाली वृद्ध महिला की हुई हत्या के मामले की पुलिस जांच में जुट गई है. गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा जहां परिजनों के सपुर्द कर दिया था, वही गुरुवार को गमगीन माहौल में 65 वर्षीय जानकी चंद के शव की परिजनों द्वारा अंतेष्टि कर दी गई. खटीमा बुजुर्ग महिला हत्याकांड की जांच शुरू: इस मामले में गुरुवार को ही एडिशनल एसपी सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंच फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य इकट्ठा किए. मामले की एसएसपी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी है. पंजाब में सेना में तैनात बेटा प्रेमचंद भी घर पहुंच चुका है. वहीं जानकी चंद की दोनों विवाहित बेटियों और बेटे ने मां की मौत के जल्द खुलासे की मांग की है. 65 वर्षीय जानकी चंद की उनके आवास पर हत्या हो गई थी (File photo courtesy- Khatima Police)