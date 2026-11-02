कोटा में विस्फोट से सनसनी, FSL व बम स्क्वायड टीम पहुंची... 24 घंटे से जांच जारी
नांता थाने की मोहनलाल सुखाड़िया कॉलोनी में विस्फोट की सूचना पर बम स्क्वायड पहुंचा. पुलिस की जांच जारी.
Published : November 2, 2026 at 9:25 PM IST
कोटा: शहर के नांता थाना इलाके में रविवार रात मोहनलाल सुखाड़िया कॉलोनी में विस्फोट की सूचना पर सनसनी फैल गई. पुलिस और बम स्क्वायड मौके पर पहुंचे. पुलिस ने एफएसएल टीम बुलाई एवं मौके से नमूने लिए. इस प्रकरण में सोमवार देर रात तक जांच पड़ताल जारी थी. पुलिस का कहना है कि कोई बड़ा धमाका होने के निशान नहीं है.
स्थानीय लोगों का कहना था कि रविवार रात बड़ा विस्फोट किया गया था. देर रात नांता पुलिस पहुंच गई. सोमवार सुबह 6:00 बजे डीएसपी राजेश टेलर जाप्ते के साथ पहुंचे और लोगों से बात की. एएसपी भी पहुंचे. विस्फोट छोटी नाली में हुआ था, जिससे केवल कीचड़ उछलकर बाहर आया.पुलिस ने ऐहतियातन जांच पड़ताल की. हालांकि विस्फोट से मौके पर नुकसान नजर नहीं आया.
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नाले में बड़ा धमाका: कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि नाले में बड़ा धमाका होने की सूचना आई थी. वहां आग नहीं लगी थी. कोई बड़ा एक्सप्लोसिव होता तो आग लगती एवं आसपास के मकान की खिड़कियों के कांच टूट जाते. बिल्डिंग में नुकसान भी होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बड़ा विस्फोट होता तो धमाका ज्यादा होता. प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि बच्चे पटाखे चलाते हैं, यह वही है. फिर भी सारे ऑप्शंस पर जांच कर रहे हैं. विस्फोट नॉर्मल लग रहा है. कोई संदिग्ध नहीं है, लेकिन पुलिस की संचालन प्रक्रिया (SOP) की पालना के तहत एफएसएल व बम डिस्पोजल स्क्वायड को सूचना दी. एफएसएल टीम ने नमूने भी लिए. फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए यह सब जमा कर रहे हैं.
संदिग्धों से पूछताछ: एसपी ने कहा कि फिलहाल जयपुर से कोई टीम नहीं आई है. हमने सूचना दी है. दूसरी तरफ, कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है. नांता थाने पर कुछ लोग पहुंचे. उनके परिवार की महिलाएं आपत्ति जता रही थी. कह रही, पुलिस ने घर के बुजुर्गों और युवाओं को बैठा लिया है. मोबाइल भी जांच के नाम पर ले लिए गए.
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