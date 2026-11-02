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कोटा में विस्फोट से सनसनी, FSL व बम स्क्वायड टीम पहुंची... 24 घंटे से जांच जारी

विस्फोट के बाद रविवार रात मौके पर पहुंची पुलिस टीम ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के नांता थाना इलाके में रविवार रात मोहनलाल सुखाड़िया कॉलोनी में विस्फोट की सूचना पर सनसनी फैल गई. पुलिस और बम स्क्वायड मौके पर पहुंचे. पुलिस ने एफएसएल टीम बुलाई एवं मौके से नमूने लिए. इस प्रकरण में सोमवार देर रात तक जांच पड़ताल जारी थी. पुलिस का कहना है कि कोई बड़ा धमाका होने के निशान नहीं है.

स्थानीय लोगों का कहना था कि रविवार रात बड़ा विस्फोट किया गया था. देर रात नांता पुलिस पहुंच गई. सोमवार सुबह 6:00 बजे डीएसपी राजेश टेलर जाप्ते के साथ पहुंचे और लोगों से बात की. एएसपी भी पहुंचे. विस्फोट छोटी नाली में हुआ था, जिससे केवल कीचड़ उछलकर बाहर आया.पुलिस ने ऐहतियातन जांच पड़ताल की. हालांकि विस्फोट से मौके पर नुकसान नजर नहीं आया.