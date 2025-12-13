ETV Bharat / state

पाकुड़ जिला कल्याण विभाग में फर्जी निकासी कर दर्जनों हुए मालामाल, पुलिस ने शुरू की जांच

प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ पुलिस अधिकारी ( Etv Bharat )