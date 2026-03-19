पुरानी रंजिश में परीक्षा देकर निकल रहे छात्र पर झोंका फायर, बाल-बाल बचने के बाद हमलावरों ने की मारपीट
लक्सर में परीक्षा देकर निकल रहे छात्र पर फायरिंग करने से मौके पर हड़कंप मच गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 19, 2026 at 10:10 AM IST
लक्सर: हरिद्वार जनपद के लक्सर में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकले एक छात्र पर घात लगाकर बैठे युवकों ने फायरिंग कर दी. गनीमत रही कि छात्र इस हमले में बाल-बाल बच गया, हालांकि हमलावरों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया.
जानकारी के अनुसार, बसेड़ी रोड स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्र परीक्षा देकर बाहर निकले थे. आरोप है कि इसी दौरान पहले से मौके पर मौजूद करीब आधा दर्जन युवकों ने एक छात्र को निशाना बनाते हुए तमंचे से फायर झोंक दिया. अचानक हुई फायरिंग की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आरोप है कि फायरिंग के बाद आरोपियों ने छात्र के साथ मारपीट भी की गई. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे, जिसे देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए.घटना की सूचना पर पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही है. पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि करीब छह महीने पहले सीट पर बैठने को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ था, जिसे उस समय सुलझा लिया गया था, लेकिन उसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व फरवरी माह में लक्सर में एक बार फिर गोलीकांड से सनसनी फैल गई. जिसमें दो छात्रों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक छात्र को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया था. जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच पहले लक्सर के होली क्रॉस स्कूल के पास विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला और बढ़ गया. इसके बाद के कॉलेज के पीछे दोबारा झगड़ा हुआ, जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया था.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले की जानकारी में जुटी रही. घायल को परिजनों ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा. हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था. हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से फैसला हो गया था. वहीं बीते दिनों बाइक सवार युवकों ने पहले ग्रामीण के घर के बाहर और इसके बाद घर में घुसकर फायरिंग कर दी थी. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीणों के आने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने आरोपी चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेजा था.
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