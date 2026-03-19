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पुरानी रंजिश में परीक्षा देकर निकल रहे छात्र पर झोंका फायर, बाल-बाल बचने के बाद हमलावरों ने की मारपीट

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo-ETV Bharat )