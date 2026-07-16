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बाजपुर में युवकों पर दबंगों का हमला, लाठी-डंडों से की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

बाजपुर में युवकों के साथ मारपीट मामले की पुलिस पड़ताल में जुट गई है. जल्द मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है.

Bajpur restaurant assault case
बाजपुर में युवकों के साथ मारपीट (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 16, 2026 at 6:48 AM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: बाजपुर क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट के अंदर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खाना खाने पहुंचे कुछ युवकों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है.

जनपद के बाजपुर क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, खाना खाने पहुंचे कुछ युवकों पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने अचानक हमला कर दिया. हमलावरों ने लाठी-डंडों, लात-घूंसों से युवकों की बेरहमी से पिटाई की, जिससे रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी वारदात का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पीड़ित करन सिंह पुत्र सुबेग सिंह ने बाजपुर कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि फरवरी माह में गांव में आयोजित वॉलीबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता में उसकी टीम ने गांव के ही रविंद्र सिंह की टीम को हराया था. इसी हार के बाद से रविंद्र सिंह उससे रंजिश रखने लगा था. पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद भी कई बार रास्ते में गाली-गलौज और विवाद की घटनाएं हो चुकी थी. करन सिंह के अनुसार, वह अपने कुछ साथियों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था.

इसी दौरान रविंद्र सिंह अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंच गया और आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सभी आरोपियों ने मिलकर उन पर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर दिया. इतना ही नहीं, मारपीट करते हुए उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर तक घसीट लिया गया. इस दौरान रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह पीड़ितों को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जाते समय हमलावरों ने उसकी स्विफ्ट कार में भी तोड़फोड़ की और नुकसान पहुंचाया. घटना के बाद घायल पक्ष ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की.

बताया कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त हो गई है. वायरल वीडियो और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. फुटेज के आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-नरेश चौहान, बाजपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक-

वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कानून-व्यवस्था भंग करने और हिंसक घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है. फिलहाल वायरल वीडियो और पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.

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