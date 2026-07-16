ETV Bharat / state

बाजपुर में युवकों पर दबंगों का हमला, लाठी-डंडों से की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

रुद्रपुर: बाजपुर क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट के अंदर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खाना खाने पहुंचे कुछ युवकों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है.

जनपद के बाजपुर क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, खाना खाने पहुंचे कुछ युवकों पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने अचानक हमला कर दिया. हमलावरों ने लाठी-डंडों, लात-घूंसों से युवकों की बेरहमी से पिटाई की, जिससे रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी वारदात का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पीड़ित करन सिंह पुत्र सुबेग सिंह ने बाजपुर कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि फरवरी माह में गांव में आयोजित वॉलीबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता में उसकी टीम ने गांव के ही रविंद्र सिंह की टीम को हराया था. इसी हार के बाद से रविंद्र सिंह उससे रंजिश रखने लगा था. पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद भी कई बार रास्ते में गाली-गलौज और विवाद की घटनाएं हो चुकी थी. करन सिंह के अनुसार, वह अपने कुछ साथियों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था.