युवक को यू-ट्यूब वीडियो के नंबर पर कॉल करना पड़ा भारी, साइबर ठग ने लगाई लाखों की चपत
एक युवक को यूट्यूब पर वीडियो देखकर नंबर लेना महंगा पड़ गया. ठग ने युवक को झांसे में लेकर लाखों की ठगी कर डाली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 27, 2026 at 12:26 PM IST
रुद्रपुर: प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आजकल साइबर अपराधी नए-नए तरीके इजाद कर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे है. लोग साइबर ठगों के जाल में फंसकर अपनी मोटी कमाई गंवा रहे हैं. वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया, जहां खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताने वाले ठग ने चालाकी से एक लाख रुपये निकाल लिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रुद्रपुर स्थित ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. ठाकुर नगर, ट्रांजिट कैंप निवासी धर्मपाल ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के ग्राम सुन्हों का रहने वाला है और वर्तमान में रुद्रपुर में रहकर काम करता है. धर्मपाल के अनुसार, 22 फरवरी को उन्होंने एक व्यक्ति को 8,670 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे. लेकिन संबंधित व्यक्ति तक पैसे नहीं पहुंचने की जानकारी मिलने पर वह परेशान हो गए और समाधान के लिए इंटरनेट का सहारा लिया. इसी दौरान उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, जिसमें एक मोबाइल नंबर दिया गया था.
धर्मपाल ने कॉल किया, जहां कॉल उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताया. उसने भरोसा दिलाया कि वह उनकी समस्या का समाधान कर देगा. ठग ने धर्मपाल को अपने मोबाइल में एक एप डाउनलोड करने के लिए कहा और फिर वीडियो कॉल के जरिए आगे की प्रक्रिया बताने लगा. आरोप है कि ठग ने बड़ी चालाकी से धर्मपाल को कुछ विकल्पों पर क्लिक करने को कहा, जिसके बाद उनसे उनका बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कहा गया. इसके बाद ठग ने कहा कि एक ओटीपी आएगा, जिसे बताने पर समस्या हल हो जाएगी, धर्मपाल ने बिना शक किए ओटीपी साझा कर दिया.
ओटीपी मिलते ही ठग ने उनके खाते से कुल 1,00,000 रुपये निकाल लिए. जब धर्मपाल को ठगी का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. धर्मपाल का कहना है कि आरोपी ने उन्हें पूरी तरह अपने विश्वास में लेकर यह धोखाधड़ी की है. उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनका पैसा वापस दिलाया जाए.
मामले में ट्रांजिट कैंप के प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद पांडे ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को उजागर किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.
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