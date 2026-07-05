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पांच दिन से रहस्यमयी ढंग से लापता हैं अधिकारी, उलझन में फंसी दो जिलों की पुलिस! जानें, पूरा मामला

धनबाद/देवघर/चतराः देवघर जिला के जसीडीह एमपी माइनिंग एंड एनर्जी लिमिटेड (MP Mining & Energy Ltd.) के हेड–बिजनेस डेवलपमेंट आलोक कुमार वर्मा की गुमशुदगी अब एक रहस्यमयी कहानी बन गई है. पांच दिन बीत जाने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला है.

इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी कार चतरा जिला के लावालौंग थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली, जबकि मोबाइल लोकेशन देवघर के जसीडीह की मिली. इस बीच उन्होंने खुद अपने साला के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, तो दूसरी ओर अब उनकी पत्नी ने उन्हीं की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया है. इस मामले में प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आने से पुलिस की जांच और उलझ गई है.

धनबाद के सदर थाना क्षेत्र स्थित एलआईजी-35 हाउसिंग कॉलोनी निवासी आलोक कुमार वर्मा, जो जसीडीह स्थित एमपी माइनिंग एंड एनर्जी लिमिटेड में हेड–बिजनेस डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत हैं, 1 जुलाई से लापता हैं. परिजनों के अनुसार, वह चतरा स्थित अपने ससुराल से लामटा मोड़ जाने की बात कहकर निकले थे लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला.

लापता आलोक कुमार वर्मा की गाड़ी (ETV Bharat)

इसी दिन चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के जोगियाडीह-लीलाजन पुल के पास उनकी कार बरामद हुई. टेक्निकल सेल की जांच में उनकी लोकेशन जसीडीह मिली, जिसके बाद जानकारी सामने आई कि वह जसीडीह थाना भी पहुंचे थे. वहां उन्होंने अपने ब्रदर-इन-लॉ अमन प्रधान के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी.

उधर, रविवार को उनकी पत्नी श्वेता प्रधान ने लावालौंग थाना में पति की गुमशुदगी की नई प्राथमिकी दर्ज कराई है. अब चतरा और देवघर जिला की पुलिस अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही है. हालांकि, आलोक वर्मा के परिजन पूरे मामले पर मीडिया से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.