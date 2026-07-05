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पांच दिन से रहस्यमयी ढंग से लापता हैं अधिकारी, उलझन में फंसी दो जिलों की पुलिस! जानें, पूरा मामला

धनबाद के निजी कंपनी के अधिकारी के लापता का मामला पुलिस के रहस्य और उलझन बन गयी है.

Police Investigation into case of private company executive missing mysteriously in Dhanbad
लापता आलोक कुमार वर्मा की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 5, 2026 at 10:35 PM IST

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धनबाद/देवघर/चतराः देवघर जिला के जसीडीह एमपी माइनिंग एंड एनर्जी लिमिटेड (MP Mining & Energy Ltd.) के हेड–बिजनेस डेवलपमेंट आलोक कुमार वर्मा की गुमशुदगी अब एक रहस्यमयी कहानी बन गई है. पांच दिन बीत जाने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला है.

इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी कार चतरा जिला के लावालौंग थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली, जबकि मोबाइल लोकेशन देवघर के जसीडीह की मिली. इस बीच उन्होंने खुद अपने साला के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, तो दूसरी ओर अब उनकी पत्नी ने उन्हीं की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया है. इस मामले में प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आने से पुलिस की जांच और उलझ गई है.

धनबाद के सदर थाना क्षेत्र स्थित एलआईजी-35 हाउसिंग कॉलोनी निवासी आलोक कुमार वर्मा, जो जसीडीह स्थित एमपी माइनिंग एंड एनर्जी लिमिटेड में हेड–बिजनेस डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत हैं, 1 जुलाई से लापता हैं. परिजनों के अनुसार, वह चतरा स्थित अपने ससुराल से लामटा मोड़ जाने की बात कहकर निकले थे लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला.

Police Investigation into case of private company executive missing mysteriously in Dhanbad
लापता आलोक कुमार वर्मा की गाड़ी (ETV Bharat)

इसी दिन चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के जोगियाडीह-लीलाजन पुल के पास उनकी कार बरामद हुई. टेक्निकल सेल की जांच में उनकी लोकेशन जसीडीह मिली, जिसके बाद जानकारी सामने आई कि वह जसीडीह थाना भी पहुंचे थे. वहां उन्होंने अपने ब्रदर-इन-लॉ अमन प्रधान के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी.

उधर, रविवार को उनकी पत्नी श्वेता प्रधान ने लावालौंग थाना में पति की गुमशुदगी की नई प्राथमिकी दर्ज कराई है. अब चतरा और देवघर जिला की पुलिस अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही है. हालांकि, आलोक वर्मा के परिजन पूरे मामले पर मीडिया से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

चतरा के लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार का कहना है कि 1 जुलाई को अमन प्रधान ने अपने बहनोई आलोक वर्मा की गुमशुदगी की सूचना दी थी. उसी दिन आलोक जसीडीह थाना भी पहुंचे थे. आज उनकी पत्नी श्वेता प्रधान ने भी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

वहीं जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि आलोक वर्मा ने अमन प्रधान के खिलाफ किडनैपिंग की शिकायत की थी. इसकी सूचना मिलते ही अमन प्रधान और ससुराल पक्ष के लोग थाना पहुंचे और उन्होंने पुलिस को अलग ही कहानी बताई. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की गई. ससुराल पक्ष ने बताया कि आलोक वर्मा का जसीडीह के एक वाहन शोरूम में काम करने वाली युवती से कथित प्रेम संबंध है. इसी वजह से वे बार-बार इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं. पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है.

एक ओर गुमशुदगी, दूसरी ओर अपहरण की शिकायत और अब प्रेम प्रसंग का दावा, इन तमाम घटनाओं ने इस मामले को बेहद रहस्यमय बना दिया है. आखिर आलोक कुमार वर्मा कहां हैं, यह सवाल अब भी बरकरार है और इसका जवाब तलाशने में दो जिलों की पुलिस जुटी हुई है.

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