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यूको बैंक लूटकांड : झारखंड-बिहार के अपराधियों ने दिया है वारदात को अंजाम, 'संथाल' तक पहुंची पुलिस

जांच करती पुलिस ( Etv Bharat )

गिरिडीह: राजधनवार स्थित यूको बैंक में 3 से 4 करोड़ रुपये के सोना और लगभग 10 लाख रुपये नकद की लूट झारखंड-बिहार के अपराधियों ने अंजाम दी है. अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार, इस कांड में एक पल्सर, एक अपाची समेत कुल तीन बाइक का इस्तेमाल किया गया था. इन बाइकों पर सात अपराधी सवार थे. इनमें दो गिरिडीह के बेंगाबाद के रहने वाले, दो देवघर जिले के तथा तीन बिहार के वैशाली और आसपास के इलाकों के निवासी हैं.

इस मामले में गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम को अब तक एक अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है. जिस अपराधी को पकड़ा गया है, वह संथाल परगना क्षेत्र के देवघर का बताया जा रहा है. उसने पूछताछ में काफी जानकारी दी है, जिसके आधार पर जिला पुलिस की अलग-अलग टीमों को छापेमारी में लगाया गया है.