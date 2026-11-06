यूको बैंक लूटकांड : झारखंड-बिहार के अपराधियों ने दिया है वारदात को अंजाम, 'संथाल' तक पहुंची पुलिस
गिरिडीह में बैंक लूट के बाद से गिरिडीह पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी की.
Published : November 6, 2026 at 12:12 PM IST
गिरिडीह: राजधनवार स्थित यूको बैंक में 3 से 4 करोड़ रुपये के सोना और लगभग 10 लाख रुपये नकद की लूट झारखंड-बिहार के अपराधियों ने अंजाम दी है. अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार, इस कांड में एक पल्सर, एक अपाची समेत कुल तीन बाइक का इस्तेमाल किया गया था. इन बाइकों पर सात अपराधी सवार थे. इनमें दो गिरिडीह के बेंगाबाद के रहने वाले, दो देवघर जिले के तथा तीन बिहार के वैशाली और आसपास के इलाकों के निवासी हैं.
इस मामले में गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार की टीम को अब तक एक अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है. जिस अपराधी को पकड़ा गया है, वह संथाल परगना क्षेत्र के देवघर का बताया जा रहा है. उसने पूछताछ में काफी जानकारी दी है, जिसके आधार पर जिला पुलिस की अलग-अलग टीमों को छापेमारी में लगाया गया है.
जंगल से लेकर गांव तक खंगालती रही पुलिस
गुरुवार को घटना के बाद भागने के क्रम में एक अपराधी को पुलिस टीम ने दबोच लिया. वहां से घटना में प्रयुक्त दो बाइक जब्त की गईं. गिरफ्तार अपराधी और बाइकों की पूरी डिटेल निकाली गई. खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार की अगुवाई में गहन पूछताछ हुई, जिसमें सभी अपराधियों का डाटा पुलिस के सामने आ गया.
अपराधी को जमुआ थाना क्षेत्र के बंशीडीह के समीप पकड़ा गया था और वहीं से उसका साथी फरार हो गया था. इसलिए बंशीडीह सहित आसपास के सभी जंगल और सुनसान इलाकों की घेराबंदी की गई. लगभग 8 से 10 घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया, हालांकि इसमें विशेष सफलता नहीं मिली.
देवघर पहुंची गिरिडीह पुलिस
चूंकि इस डकैती में देवघर का कनेक्शन भी सामने आया है और दो अपराधी देवघर के हैं, इसलिए एसपी ने अलग टीम गठित कर उसे देवघर भेजा. रात भर वहाँ संभावित ठिकानों पर सर्च किया गया.
मधुपुर डकैती में शामिल रहा था एक अपराधी
बताया जा रहा है कि जिन अपराधियों ने यूको बैंक डाकाकांड को अंजाम दिया था, उनमें बेंगाबाद के दो अपराधी हैं. इन दो अपराधियों में एक नाम रॉकी और दूसरे का चीकू बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह वही रॉकी है, जो अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार हुआ था. उस समय देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के मिसरना में डकैती हुई थी, जिसमें देवघर पुलिस ने अन्य अपराधियों के साथ रॉकी का नाम सामने लाया था.
डीआईजी ने की है जांच
बता दें कि गुरुवार दोपहर यूको बैंक राजधनवार शाखा में पांच अपराधी घुसे थे. हेलमेट और नकाब पहने इन अपराधियों ने शाखा प्रबंधक, कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया था. यहां लगभग 10 लाख रुपये नकद और 3 से 4 करोड़ रुपये के जेवरात लूटे गए. देर शाम हजारीबाग से डीआईजी अंजनी कुमार झा के साथ एसपी डॉ. बिमल कुमार घटना स्थल पहुंचे. डीआईजी ने पूरे मामले की जांच की. शाम में ही जिला पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गईं.
इन टीमों में खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी के साथ कई एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर और कई थानाओं के पदाधिकारियों को शामिल किया गया. एसपी द्वारा गठित स्पेशल सेल के पदाधिकारी भी इन टीमों में शामिल हैं. टीमें लगातार जांच कर रही हैं. एसपी का कहना है कि जल्द से जल्द सभी अपराधी पकड़े जाएंगे. फिलहाल एक अपराधी को पकड़ा गया है.
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