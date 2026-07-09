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कोचिंग के लिए निकली 23 वर्षीय युवती रहस्यमयी ढंग से लापता, परिजनों में मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की तलाश

रुद्रपुर: जिले के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल है. युवती के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और युवती के संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

नई बस्ती ट्रांजिट कैंप निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी बेटी (23 वर्ष) दिनांक 18 जून 2026 को सुबह करीब 10 बजे घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी. परिजनों के अनुसार युवती प्रतिदिन कोचिंग के बाद अपने कार्यालय भी जाती थी, लेकिन उक्त दिन वह न तो कार्यालय पहुंची और न ही देर शाम तक घर वापस लौटी.जब काफी समय तक युवती का कोई पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने उसके दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों से संपर्क किया. काफी तलाश और पूछताछ के बाद भी युवती के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी.