अल्मोड़ा लमगड़ा में लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, दहशत में ग्रामीण

अल्मोड़ा: लमगड़ा ब्लॉक के सांगण साहु गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. गांव के बीचों-बीच स्थित घर में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंगा देवी पत्नी मोहन सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. गले का गलोबंद गायब होने और शरीर पर चोट के निशान मिलने से लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. शांत पहाड़ी क्षेत्र में हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और वे जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि गंगा देवी अकेले घर में रहती थी. महिला का पति मोहन सिंह, लमगड़ा बाजार में रेस्टोरेंट चलाता है और अधिकांश समय वहीं रहता है. प्रतिदिन की तरह सुबह जब गंगा देवी बाहर नहीं दिखाई दी, तो दोपहर तक चिंता बढ़ने पर पड़ोसी उनके घर पहुंचे. दरवाजा खुला हुआ था, अंदर टीवी चालू थी और गंगा देवी बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी मिली. घटना को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत उसके पति और दूर चंडीगढ़ में नौकरी कर रहे बेटे रविंद्र को सूचना दी. दोनों सूचना मिलते ही गांव पहुंचे और मामले की जानकारी लमगड़ा पुलिस थाने में दी गई.

थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की. पुलिस के अनुसार मृतका के कान से खून बह रहा था, गले पर निशान थे और गलोबंद भी गायब था, जबकि अन्य आभूषण घर में सुरक्षित मिले. इससे साफ संकेत मिलता है कि वारदात को अंजाम देने वालों का मकसद लूटपाट हो सकता है. लेकिन घर गांव के बीच में स्थित होने और आसपास लोगों की आवाजाही होने के कारण मामले ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.