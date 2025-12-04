सुसाइड करने वाले रेलकर्मी की प्रेमिका भी आई पुलिस की रडार पर, जांच शुरू
रांची में रेलकर्मी सुसाइड केस में पुलिस की जांच जारी है. मामले में रेलकर्मी की प्रेमिका अब पुलिस की रडार पर है.
रांचीः राजधानी रांची के किशोरगंज के रहने वाले रेलकर्मी नितेश की आत्महत्या मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मामले में नितेश की प्रेमिका भी अब जांच के दायरे में आ गई है. इस मामले में नितेश की प्रेमिका पर भी सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
दबाव में कर लिया सुसाइड
रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चर्चित नितेश सुसाइड केस में नितेश की प्रेमिका भी जांच के घेरे में आ गई है. नितेश के परिजनों ने उसकी प्रेमिका को ही नितेश की आत्महत्या के लिए दोषी माना है. परिजनों की ओर से पुलिस को दिए गए आवेदन में नितेश की प्रेमिका पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है. परिजनों के अनुसार नितेश की प्रेमिका उसे लगातार फंसाने की धमकी दे रही थी. धमकी की वजह से ही नितेश ने आत्महत्या की है.
इस संबंध में रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि प्रेमिका के द्वारा यौन शोषण का मामला दर्ज कराने के बाद नितेश ने शादी करने के लिए राजी था, लेकिन प्रेमिका के द्वारा लगातार नितेश को वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के जरिए नौकरी छीन लेने और जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी. सिटी एसपी ने बताया कि नितेश के परिजनों ने बताया है कि प्रेमिका द्वारा दबाव दिए जाने की वजह से ही नितेश ने सुसाइड किया है.
प्रेमिका ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
नितेश की प्रेमिका ने यौन शोषण का आरोप लगाकर पहले ही सुखदेव नगर थाने में नितेश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने नितेश को हिरासत में ले लिया था और छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपये रिश्वत ली थी. मामला प्रकाश में आने के बाद डीजीपी के निर्देश पर एसएसपी रांची ने सुखदेव नगर थानेदार और मुंशी को निलंबित कर दिया था.
प्रेमिका की भूमिका पर जांच शुरू
बता दें कि नितेश पांडे और उसकी प्रेमिका दोनों लिवइन में रहते थे. इसके बावजूद नितेश किसी और से शादी रचाने की तैयारी में था. इसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी प्रेमिका ने सुखदेव नगर थाने में आवेदन देकर नितेश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. केस दर्ज होने के साथ ही सुखदेव नगर थाने पुलिस के द्वारा 26 नवंबर को नितेश को थाने लाया गया था. हालांकि उसी दिन नितेश का तिलक था और इस कारण उसकी शादी टूट गई थी.
दूसरी तरफ पुलिस ने भी नितेश पर दबाव डाल कर उससे पैसे भी लिए. बावजूद प्रेमिका की प्रताड़ना कम नहीं हुई. इस कारण नितेश ने आत्महत्या कर ली थी. मामले में डीजीपी के संज्ञान लेने के बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है. वहीं आप नितेश की प्रेमिका की सुसाइड में भूमिका को लेकर भी जांच शुरू हो गई है.
