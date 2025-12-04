ETV Bharat / state

सुसाइड करने वाले रेलकर्मी की प्रेमिका भी आई पुलिस की रडार पर, जांच शुरू

रांचीः राजधानी रांची के किशोरगंज के रहने वाले रेलकर्मी नितेश की आत्महत्या मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मामले में नितेश की प्रेमिका भी अब जांच के दायरे में आ गई है. इस मामले में नितेश की प्रेमिका पर भी सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

दबाव में कर लिया सुसाइड

रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चर्चित नितेश सुसाइड केस में नितेश की प्रेमिका भी जांच के घेरे में आ गई है. नितेश के परिजनों ने उसकी प्रेमिका को ही नितेश की आत्महत्या के लिए दोषी माना है. परिजनों की ओर से पुलिस को दिए गए आवेदन में नितेश की प्रेमिका पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है. परिजनों के अनुसार नितेश की प्रेमिका उसे लगातार फंसाने की धमकी दे रही थी. धमकी की वजह से ही नितेश ने आत्महत्या की है.

जानकारी देते रांची के सिटी एसपी पारस राणा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि प्रेमिका के द्वारा यौन शोषण का मामला दर्ज कराने के बाद नितेश ने शादी करने के लिए राजी था, लेकिन प्रेमिका के द्वारा लगातार नितेश को वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के जरिए नौकरी छीन लेने और जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी. सिटी एसपी ने बताया कि नितेश के परिजनों ने बताया है कि प्रेमिका द्वारा दबाव दिए जाने की वजह से ही नितेश ने सुसाइड किया है.

प्रेमिका ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

नितेश की प्रेमिका ने यौन शोषण का आरोप लगाकर पहले ही सुखदेव नगर थाने में नितेश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने नितेश को हिरासत में ले लिया था और छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपये रिश्वत ली थी. मामला प्रकाश में आने के बाद डीजीपी के निर्देश पर एसएसपी रांची ने सुखदेव नगर थानेदार और मुंशी को निलंबित कर दिया था.