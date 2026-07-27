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दिनेशपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: दिनेशपुर थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. उपचार के दौरान महिला की मौत होने के बाद मायके पक्ष ने पति पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पति का कहना है कि पत्नी ने संभवतः कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है.

उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है. उपचार के दौरान हुई इस मौत के बाद मायके पक्ष ने पति पर लगातार मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मृतक महिला मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली थी, जबकि वर्तमान में वह अपने पति के साथ दिनेशपुर में रह रही थी. साल 2016 में दोनों का विवाह रुद्रपुर में हुआ था. दोनों की एक नौ वर्षीय पुत्री है. व्यक्ति की यह दूसरी शादी थी और पहली पत्नी का साल 2015 में बीमारी के कारण निधन हो गया था, जिससे उनके दो बच्चे हैं.

मृतका की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसका पति अक्सर मारता-पीटता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. आरोप है कि कुछ समय पहले भी दामाद ने बेटी कुछ दिनों पहले घर से निकाल दिया था. बाद में परिवार और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद उसे दोबारा घर में रखा गया, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना बंद नहीं हुई. मायके पक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.