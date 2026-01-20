रामगढ़ में हाई-प्रोफाइल चोरी, CCTV से चोरों की पहचान में जुटी पुलिस
रामगढ़ में बैंक मैनेजर और कंपनी के जीएम के घर चोरी की जांच तेज हो गयी है.
रामगढ़: जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के दो बड़ी चोरी से पूरी शहर सकते में है. इस मामले को लेकर पुलिस जिला कप्तान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है.
पंचवटी अपार्टमेंट में पीएनबी गिद्दी शाखा के बैक मैनेजर और निजी कंपनी के जीएम के घर लाखों की चोरी की घटना हुई है. सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इस अपार्टमेंट में चोरों ने निशाना बनाया. इन दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और अपार्टमेंट में रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ एसपी अजय कुमार खुद वारदात वाली स्थान पर पहुंचे. जहां उन्होंने कई बिंदुओं पर जांच की और कई दिशा निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए. रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की इन दो बड़ी वारदातों की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है.
मंगलवार शाम जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर अपार्टमेंट के फ्लैट में बारीकी से निरीक्षण किया और तकनीकी साक्ष्यों को जुटाना शुरू कर दिया है. पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई हैं, जिनके आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है.
अपार्टमेंट में अज्ञात लोगों के द्वारा घुसकर ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. चोरों ने घर में रखे जेवर और कैश की चोरी की है. वैसे तो ये सोसाइटी काफी एक्टिव है लेकिन यहां कुछ कमियां नजर आई हैं, जैसे- सीसीटीवी कैमरे समुचित इंस्टॉल होना चाहिए वो नहीं है, सुरक्षा गार्ड्स की कमी है. साथ ही अपार्टमेंट में आने-जाने वाले लोगों की जांच की कमी है. लेकिन जो भी हो ये भी हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, हम इस केस भी खुलासा जल्द करेंगे जैसे कि हमने पिछले कई मामलों का संधारण किया है. -अजय कुमार, एसपी. रामगढ़.
रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार घटनास्थल पंहुच पूरे परिसर का निरीक्षण किया. साथ ही साथ चोरी हुए फ्लैट में पहुच पीड़ित से मुलाकात कर जानकारी ली. साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही चोरी की इन घटनाओं का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
चोरों ने पूरी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया. बंद फ्लैटों को टारगेट किया गया और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया गया. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के सहारे चोरों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है. एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
