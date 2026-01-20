ETV Bharat / state

रामगढ़ में हाई-प्रोफाइल चोरी, CCTV से चोरों की पहचान में जुटी पुलिस

रामगढ़: जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के दो बड़ी चोरी से पूरी शहर सकते में है. इस मामले को लेकर पुलिस जिला कप्तान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है.

पंचवटी अपार्टमेंट में पीएनबी गिद्दी शाखा के बैक मैनेजर और निजी कंपनी के जीएम के घर लाखों की चोरी की घटना हुई है. सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इस अपार्टमेंट में चोरों ने निशाना बनाया. इन दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और अपार्टमेंट में रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

मौका-ए-वारदात पर पहुंचे रामगढ़ एसपी (ETV Bharat)

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ एसपी अजय कुमार खुद वारदात वाली स्थान पर पहुंचे. जहां उन्होंने कई बिंदुओं पर जांच की और कई दिशा निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए. रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की इन दो बड़ी वारदातों की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है.

मंगलवार शाम जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर अपार्टमेंट के फ्लैट में बारीकी से निरीक्षण किया और तकनीकी साक्ष्यों को जुटाना शुरू कर दिया है. पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई हैं, जिनके आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है.