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कोल्ड ड्रिंक चोरी के शक में मासूमों की पिटाई से लोगों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

रुड़की: हरिद्वार जिले के दरियापुर गांव में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. दरअसल, यहां पर चार मासूम बच्चों को रस्सी से बांधकर लाठी से पीटा गया है. बताया गया है कि बच्चों की पिटाई कोल्ड ड्रिंक चोरी करने के शक में की गई है, पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया, हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है. लेकिन बच्चों के साथ की गई इस घिनौनी हरकत से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और इंसानियत बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है.

दरअसल, वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने चार नाबालिग बच्चों को रस्सी से बांधकर मारपीट कर रहे हैं, किसी बच्चे के गालों पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं तो किसी को डंडों से पीटा जा रहा है. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद कुछ लोग इस अमानवीय घटना को रोकने के बजाए उसका वीडियो बनाते रहे, बच्चों की चीख-पुकार और रहम की गुहार भी आरोपियों के दिल को नहीं पिघला सकी.