धनबाद में किशोर का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
धनबाद में 16 वर्षीय किशोर की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : November 28, 2025 at 9:38 PM IST
धनबाद: जिले के धनसार थाना क्षेत्र के सरकारी कुआं के पास 16 साल के एक किशोर नीतीश का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक नीतीश, ईस्ट बस्ताकोला चांदमारी का रहने वाला था. वह बारात में लाइट उठाने का काम करता था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया है. वही घटना को लेकर परिजनों ने एक शख्स पर किशोर की हत्या कराने का आरोप लगाया है.
परिजनों ने अनिल नाम के शख्स पर लगाया हत्या का आरोप
परिजनों ने आरोप लगाया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे नीतीश को एक व्यक्ति अपने साथ ले गया था. किशोर को अपने साथ ले जाने वाले शख्स का नाम परिजन अनिल बता रहे हैं. परिजनों के मुताबिक, नीतीश को लोहा कटवाने के लिए घर से बुलाकर अनिल ले गया था लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा. जब सुबह पिता पानी भरने कुएं की ओर गए, तो उन्हें कुएं के पास एक शव पड़ा मिला जो खून से लथपथ था.
बड़ी मुश्किल में हुई शव की पहचान
खून से लथपथ शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा था लेकिन बाद कपड़ों से शव की पहचान 16 साल के नीतीश के रूप में हुई है. वहीं परिवार का आरोप है कि किशोर के सिर, आंख, पेट और पूरे शरीर पर चोट के निशान गंभीर हैं. प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किशोर की पत्थर से मारकर हत्या की हो.
लोहे की चोरी करवाता था अनिल: परिजन
वहीं मृतक के नाना गोपाल साहू और भाई विजय कुमार ने बताया कि अनिल, पहले भी धमकी दे चुका था. उनका आरोप है कि अनिल लोहे की चोरी करवाता है और उसी ने नीतीश कुमार को बुलाकर उसकी हत्या की है.
16 वर्षीय किशोर की हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. जांच पड़ताल के लिए डॉग स्क्वॉड की टीम जांच पड़ताल कर रही है. परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच पड़ताल जारी है. तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी. -मनोहर करमाली, थाना प्रभारी, धनसार थाना.
