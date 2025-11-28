ETV Bharat / state

धनबाद में किशोर का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

धनबाद: जिले के धनसार थाना क्षेत्र के सरकारी कुआं के पास 16 साल के एक किशोर नीतीश का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक नीतीश, ईस्ट बस्ताकोला चांदमारी का रहने वाला था. वह बारात में लाइट उठाने का काम करता था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया है. वही घटना को लेकर परिजनों ने एक शख्स पर किशोर की हत्या कराने का आरोप लगाया है.

परिजनों ने अनिल नाम के शख्स पर लगाया हत्या का आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे नीतीश को एक व्यक्ति अपने साथ ले गया था. किशोर को अपने साथ ले जाने वाले शख्स का नाम परिजन अनिल बता रहे हैं. परिजनों के मुताबिक, नीतीश को लोहा कटवाने के लिए घर से बुलाकर अनिल ले गया था लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा. जब सुबह पिता पानी भरने कुएं की ओर गए, तो उन्हें कुएं के पास एक शव पड़ा मिला जो खून से लथपथ था.

परिजनों का बयान (Etv Bharat)

बड़ी मुश्किल में हुई शव की पहचान