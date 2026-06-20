क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवक को नकाबपोश हमलावरों ने पीटा, पड़ताल में जुटी पुलिस
हरिद्वार में नकाबपोश हमलावरों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 20, 2026 at 8:28 AM IST
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. यहां हरेराम आश्रम के सामने बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की और फरार हो गए. मारपीट की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे मे कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो के आधार पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है.
रावली मजदूद स्थित हरिद्वार ग्रीन सोसायटी निवासी युवक रितिक ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि शुक्रवार शाम को वो जमालपुर में क्रिकेट मैच खेलकर वापस घर लौट रहा था. तभी रास्ते में कार्तिक नाम का युवक अपने पांच से छह साथियों को लेकर आ धमका और आते ही हरेराम आश्रम के साथ उसके मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि इस दौरान उसे जान से मारने देकर आरोपी फरार हो गए. यह घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल वीडियो में हमलावर साफ दिखाई दे रहे हैं. हरेराम आश्रम के पास पीड़ित रितिक और उसका दोस्त बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहा था. अचानक एक बाइक पर सवार तीन युवक आते हैं और आते ही बाइक पर बैठे युवकों पर हमला बोल देते हैं. आरोपियों ने हाथों में लाठी डंडों भी लिए हुए हैं. इतना ही नहीं वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से भी कई आरोपी आकर मारपीट शुरू कर देते हैं. पीड़ित युवक संभल तक नहीं पाता और बाइक समेत नीचे गिर जाता है.
मामले में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.
-देवेंद्र सिंह रावत, कनखल थाना प्रभारी-
घटना को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई. भीड़ में शामिल कुछ लोगों के बीच बचाव करने पर आरोपी बाइक सवार फरार हो जाते हैं. पीड़ित रितिक ने अस्पताल में मेडिकल कराया और पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.
बताया जा रहा है कि मारपीट की यह घटना क्रिकेट मैच के दौरान उपजे विवाद से जुड़ी है. बीते शुक्रवार को जमालपुर में युवक क्रिकेट मैच खेल रहे थे. मैच के दौरान किसी बात को लेकर युवकों के दो गुटों में विवाद हुआ और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मैच खेलकर घर वापस लौट रहे, रितिक को रास्ते में रोककर मारपीट की गई. मारपीट करने वाले एक आरोपी को रितिक ने पहचान लिया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
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