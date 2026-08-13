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हल्द्वानी में मासूम बच्चे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश के मामले में पुलिस पड़ताल में जुट गई है. पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.

Attempted physical abuse minor
सांकेतिक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 10:44 AM IST

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हल्द्वानी: हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश का आरोप सामने आया है. स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को बच्चे के साथ कथित आपत्तिजनक हरकत करते हुए पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी मौके पर पहुंची और बच्चे को अपनी सुरक्षा में लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. बच्चे की मेडिकल जांच और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र से नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश का कथित मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो नाबालिग बच्चे के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत कर रहा था. लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.

लोगों में घटना को लेकर खासा आक्रोश देखने को मिला. उनका कहना था कि समय रहते उनकी नजर पड़ जाने के कारण बच्चे को कथित कुकर्म की घटना से बचाया जा सका. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी मौके पर पहुंची और नाबालिग बच्चे को अपनी सुरक्षा में लिया.

बीती देर रात की घटना है बच्चे का मेडिकल कर मुकदमा दर्ज कर दिया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
-सुशील जोशी, मुखानी कोतवाल-

चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के अनुसार बच्चे की मेडिकल जांच कराई जाएगी. इसके साथ ही बच्चे के बयान भी दर्ज किए जाएंगे. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और बच्चे के बयान के आधार पर घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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