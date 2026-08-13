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हल्द्वानी में मासूम बच्चे के साथ गलत हरकत करने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

हल्द्वानी: हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश का आरोप सामने आया है. स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को बच्चे के साथ कथित आपत्तिजनक हरकत करते हुए पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी मौके पर पहुंची और बच्चे को अपनी सुरक्षा में लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. बच्चे की मेडिकल जांच और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र से नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश का कथित मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो नाबालिग बच्चे के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत कर रहा था. लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.

लोगों में घटना को लेकर खासा आक्रोश देखने को मिला. उनका कहना था कि समय रहते उनकी नजर पड़ जाने के कारण बच्चे को कथित कुकर्म की घटना से बचाया जा सका. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी मौके पर पहुंची और नाबालिग बच्चे को अपनी सुरक्षा में लिया.