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BSP के कथित ऑस्ट्रेलियन कोक हेराफेरी की जांच तेज, कोक का परीक्षण होना बाकी, बड़ा खुलासा होने की उम्मीद

भिलाई स्टील प्लांट में इस्तेमाल होने वाला ऑस्ट्रेलियन कोक निजी गोदाम में मिला.अब पुलिस की टीम कोक की जांच में जुटी है.

BSP Australian Coke rigging case
BSP के कथित ऑस्ट्रेलियन कोक हेराफेरी की जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
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भिलाई : भिलाई स्टील प्लांट में उपयोग होने वाले ऑस्ट्रेलियन कोक के निजी गोदाम में मिलने के मामले ने अब जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दुर्ग जिले के जेवरा-सिरसा स्थित आरडीके इंडस्ट्री में खनिज विभाग की टीम ने पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया. टीम ने संदिग्ध सामग्री के नमूने एकत्र किए. अधिकारियों ने कोक सहित अन्य पदार्थों के नमूने परीक्षण के लिए बीएसपी की प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि गोदाम में डंप सामग्री वास्तव में बीएसपी में उपयोग होने वाला ऑस्ट्रेलियन कोक है या नहीं.

Police investigating
बड़ा खुलासा होने की उम्मीद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोदाम संचालक को मिला है डस्ट हैंडलिंग का ठेका

आपको बता दें कि एक दिन पहले पुलिस ने गोदाम को अपने कब्जे में लेकर खनिज विभाग को जांच के लिए बुलाया था. कार्रवाई के दौरान आरडीके इंडस्ट्री के संचालक गिरीश खंडेलवाल को मौके पर बुलाया गया, लेकिन उनके उपस्थित नहीं होने पर अधिकारियों ने पंचनामा तैयार कर नमूने जब्त किए. आरडीके इंडस्ट्री को बीएसपी से फ्लू डस्ट हैंडलिंग का ठेका मिला हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि इसी ठेके की आड़ में मूल्यवान सामग्री की हेराफेरी की जा रही थी.मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बीएसपी प्रबंधन से तकनीकी सहयोग मांगा है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

BSP के कथित ऑस्ट्रेलियन कोक हेराफेरी की जांच तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूरे मामले की जांच माइनिंग इंस्पेक्टर कर रहे हैं और कोयला एवं अन्य सामग्री के स्रोतों की भी पड़ताल की जा रही है- विजय अग्रवाल,एसएसपी

coke hidden by pressing it under fly ash
फ्लाई ऐश के नीचे दबाकर छिपाया था कोक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Australian coke found in private warehouse
निजी गोदाम में मिला ऑस्ट्रेलियन कोक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्क्रैप चोरी मामले में भी कार्रवाई

वहीं बीएसपी से जुड़े 250 टन लौह स्क्रैप चोरी मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. आपको बता दें कि 2 दिन पहले भिलाई-3 थाना पुलिस ने ग्राम अकलोरडीह स्थित गोदाम में छापेमारी कर करीब 250 टन संदिग्ध लोहा बरामद किया था.जांच में सामने आया कि ट्रकों में ऊपर फ्लाई ऐश और नीचे भारी मात्रा में लोहा छिपाकर परिवहन किया जाता था. पुलिस ने करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपये मूल्य का स्क्रैप और भारी वाहन जब्त किए हैं.

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