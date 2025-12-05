ETV Bharat / state

क्या है यूडी केस? एक महीने में पुलिस ने 137 कांड का किया अनुसंधान, पलामू जोन के आईजी ने दिया है सभी को टास्क

पलामू जोनल आईजी ने पुलिस अधिकारियों को यूडी केस जल्द निपटाने का टास्क दिया है. जिसके बाद पुलिस एक्शन में है.

पलामू: सरकारी अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों से अक्सर यह सुना होगा कि यूडी कांड दर्ज किया गया है. यूडी कांड सामान्य एफआईआर से अलग होता है, लेकिन यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. अप्राकृतिक मौतों से जुड़े यूडी केस (अननैचुरल डेथ केस) के लंबित अनुसंधान को लेकर पलामू जोन की पुलिस ने अभियान चलाया है. जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा के सख्त निर्देश और निरंतर मॉनिटरिंग के बाद पिछले एक महीने में 137 पुराने यूडी केसों का अनुसंधान पूरा कर अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में जमा कर दिया गया है.

379 केस थे लंबित, जनवरी तक निपटारे का टारगेट

पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में कुल 379 यूडी केस लंबित थे. इनमें सबसे ज्यादा 78 केस मेदिनीनगर टाउन थाने के थे. दो दिसंबर तक सिर्फ पलामू में ही 137 केसों का अनुसंधान पूरा हो चुका है. आईजी ने सभी थाना प्रभारियों और इंस्पेक्टरों को टारगेट दिया है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक लंबित यूडी केसों की संख्या न्यूनतम कर दी जाए. पलामू के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा यूडी कांड के अनुसंधान को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई बिंदुओ पर निर्देश भी दिए हैं.

शैलेंद्र कुमार सिन्हा, आईजी, पलामू जोन (ETV Bharat)

"समीक्षा के क्रम में पाया गया था कि पलामू में 379 यूडी कांड लंबित है, दो दिसंबर तक 137 कांड का अनुसंधान पूरा हो गया है. पुलिस अधिकारियों को टारगेट दिया गया है कि वह यूडी कांड का अनुसंधान तेज करें. जब तक यूडी कांड का अंतिम प्रपत्र समर्पित नहीं होता है तब तक वह लंबित नजर आता है. जनवरी के पहले सप्ताह तक यह संख्या बेहद ही कम हो जाएगी. कांडों के अनुसंधान पूरा होने के बाद अधिकारियों को भी फायदा होगा और उनकी गुणवत्ता में सुधार होगी. सभी थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर को यूडी कांड को लेकर टारगेट दिया गया है." - शैलेंद्र कुमार सिन्हा, आईजी, पलामू जोन

यूडी केस क्यों दर्ज किया जाता है और क्यों है महत्वपूर्ण?

  • यूडी केस किसी भी अप्राकृतिक मौत (संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सड़क हादसा, डूबना, वज्रपात, आत्महत्या, प्राकृतिक आपदा आदि) में दर्ज किया जाता है.
  • परिजनों के आवेदन या बयान पर यूडी केस दर्ज होता है.
  • अज्ञात शव मिलने पर पुलिस स्वतः केस दर्ज करती है.
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस जांच की रीढ़ होती है. कई बार पोस्टमार्टम के बाद यूडी केस हत्या या अन्य आपराधिक मामले में बदल जाता है.

मुआवजे के लिए अनिवार्य दस्तावेज

वज्रपात, डूबने या अन्य अप्राकृतिक मौतों में सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा प्राप्त करने के लिए यूडी केस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी होती है. इंश्योरेंस क्लेम के मामलों में भी पुलिस की अंतिम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जाती है.

केस स्टडी: यूडी से हत्या तक का सफर

मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में कुछ समय पहले एक लड़की का शव बरामद हुआ था. परिजनों ने इसे आत्महत्या बताया था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले. इसके बाद पुलिस ने यूडी केस को हत्या का मुकदमा बना दिया और जांच के बाद मृतका की दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पलामू जोन पुलिस अब बचे हुए सभी यूडी केसों को प्राथमिकता के साथ निपटा रही है ताकि लंबित मामलों का बोझ कम हो और पीड़ित परिवारों को समय पर राहत और मुआवजा मिल सके.

