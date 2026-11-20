पलामू में महिला की हत्याः प्लंबर पर कत्ल का शक जता रहे परिजन, सीसीटीवी और कॉल डिटेल को खंगाल रही पुलिस
पलामू में महिला की हत्या को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गयी है. परिजन प्लंबर पर इसका शक जता रहे हैं. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 20, 2026 at 5:56 PM IST
पलामूः जिला में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. मृतका के पति ने शुक्रवार की शाम पुलिस को आवेदन दिया है. इस आवेदन में प्लंबर राजा अंसारी पर शक जाहिर किया है.
दरअसल, बुधवार की रात एक महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. गुरुवार को सुबह 11:30 के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए राजा अंसारी एवं एक अन्य युवक को हिरासत में लिया है. महिला का पति जमशेदपुर में नौकरी करते है जबकि बेटी दिल्ली में पढ़ाई करती है. शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ है जबकि शुक्रवार की शाम में ही पति ने थाना में आवेदन दिया है.
इस मामले को लेकर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि महिला के पति ने आवेदन दिया है और प्लंबर राजा अंसारी पर शक जाहिर किया है. पुलिस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस इस हत्याकांड के मामले में संदिग्ध आरोपियों का मोबाइल कॉल डिटेल के साथ-साथ महिला का भी कॉल डिटेल खंगाल रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है.
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