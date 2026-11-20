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पलामू में महिला की हत्याः प्लंबर पर कत्ल का शक जता रहे परिजन, सीसीटीवी और कॉल डिटेल को खंगाल रही पुलिस

मेदिनीनगर टाउन थाना (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. मृतका के पति ने शुक्रवार की शाम पुलिस को आवेदन दिया है. इस आवेदन में प्लंबर राजा अंसारी पर शक जाहिर किया है.

दरअसल, बुधवार की रात एक महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. गुरुवार को सुबह 11:30 के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए राजा अंसारी एवं एक अन्य युवक को हिरासत में लिया है. महिला का पति जमशेदपुर में नौकरी करते है जबकि बेटी दिल्ली में पढ़ाई करती है. शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ है जबकि शुक्रवार की शाम में ही पति ने थाना में आवेदन दिया है.