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हरिद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, उधर गंगा में डूबे युवक की तलाश तेज

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: सिडकुल क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. युवक का शव कमरे में फंदे से लटका मिला और युवक सैलून चलाता था. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं दूसरी ओर एक युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. रविवार को तक्षशिला स्कूल के पास किराए पर रहने वाले युवक (18) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस को मिली. थानाध्यक्ष अजय शाह ने टीम के साथ जांच की तो पाया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है. परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां युवक का शव पंखे से लटका मिला. परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक कॉलोनी में सैलून चलाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से कामकाज ठप पड़ गया था, जिससे वह काफी तनाव में रहने लगा था. वह दुकान बंद करने की बात भी कह रहा था. थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.