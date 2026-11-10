लक्सर रेलवे ट्रैक पर लगातार दूसरे दिन भी मिला अज्ञात शव, इलाके में फैली सनसनी
Dead Body Found in Laksar लक्सर में रेलवे पटरी पर लगातार दूसरे दिन भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 12:12 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक पर लगातार दूसरे दिन भी एक और अज्ञात शव मिला. दो दिनों में लगातार दो शव मिलने से स्थानीय निवासियों में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिशें तेज कर दी हैं.पुलिस आसपास के लोगों और लापता लोगों के रिकॉर्ड से पहचान जुटाने की कोशिश कर रही है. वहीं एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
लक्सर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर लगातार दूसरे दिन हादसे में मौत का मामला सामने आया है. मंगलवार को रायसी चौकी क्षेत्र में लक्सर-रायसी के बीच रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 45 से 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा. वहीं पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है.
पुलिस के अनुसार, मंगलवार को रेलवे कंट्रोल रूम मुरादाबाद से सूचना मिली कि लक्सर और रायसी के बीच रेलवे ट्रैक पर खंभा नंबर 19 के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है. सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक यशवीर सिंह नेगी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जांच में व्यक्ति मृत अवस्था में मिला. पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.
गौरतलब है कि सोमवार को भी लक्सर क्षेत्र के डोसनी रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था. लगातार दूसरे दिन रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है. पुलिस दोनों मामलों में शिनाख्त के प्रयास कर रही है. साथ ही घटना की जांच में पुलिस जुट गई है.
लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि दोनों मामलों में शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं. साथ ही लोगों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल का बारीकी से जांच कर रही है.
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