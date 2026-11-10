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लक्सर रेलवे ट्रैक पर लगातार दूसरे दिन भी मिला अज्ञात शव, इलाके में फैली सनसनी

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक पर लगातार दूसरे दिन भी एक और अज्ञात शव मिला. दो दिनों में लगातार दो शव मिलने से स्थानीय निवासियों में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिशें तेज कर दी हैं.पुलिस आसपास के लोगों और लापता लोगों के रिकॉर्ड से पहचान जुटाने की कोशिश कर रही है. वहीं एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

लक्सर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर लगातार दूसरे दिन हादसे में मौत का मामला सामने आया है. मंगलवार को रायसी चौकी क्षेत्र में लक्सर-रायसी के बीच रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 45 से 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा. वहीं पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है.