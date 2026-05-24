दिल्ली नगर निगम स्कूल में लाश मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल परिसर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.
Published : May 24, 2026 at 10:50 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र में एक स्कूल परिसर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.
पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर हर्ष विहार थाने को सूचना मिली थी कि स्कूल परिसर की पिछली दीवार के पास एक शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि स्कूल परिसर के अंदर पिछली दीवार के पास एक पेड़ के नजदीक एक पुरुष का शव पड़ा हुआ था. काफी हद तक शव सड़ी-गली अवस्था में था. शव की हालत को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की मौत कई दिन पहले हुई होगी, लेकिन वहां मौजूद जसबीर नामक गार्ड ने बताया कि परिसर की साफ-सफाई 21 तारीख को ही कराई गई थी.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले में हर्ष विहार थाने में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और स्कूल परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी संदीप लांबा ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. फिलहाल मृतक की पहचान करने और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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