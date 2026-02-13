कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस, यूपी बॉर्डर चेकिंग अभियान तेज
एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है.
रुद्रपुर: कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए रुद्रपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है. एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशों पर रामपुर-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. यूपी से आने वाले वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है.
कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र जनपद ऊधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर रुद्रपुर पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. विशेष रूप से रामपुर-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर यूपी से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों की कड़ी निगरानी की गई. चेकिंग अभियान के दौरान चार पहिया वाहनों को रोककर उनकी गहन तलाशी ली गई.
वाहन चालकों से पूछताछ कर उनके दस्तावेजों की भी जांच की गई. संदिग्ध प्रतीत होने वाले वाहनों को रोककर पुलिस ने विस्तृत जांच-पड़ताल की. जांच के बाद संतोषजनक स्थिति पाए जाने पर वाहनों को छोड़ दिया गया. वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई. इस अभियान में ऊधम सिंह नगर की एसपी क्राइम निहारिका तोमर भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने स्वयं चेकिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया. उन्होंने पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और वाहनों की जांच प्रक्रिया को और सख्त बनाने के निर्देश दिए.
भारी वाहनों को उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड बॉर्डर पर ही रोक दिया गया. जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके. एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है. इसके लिए जनपद में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. साथ ही, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई रूटों को डायवर्ट भी किया गया है.
