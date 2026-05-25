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दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मोबाइल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, जानिए कैसे काम करता था गैंग

दिल्ली के मेहरौली में तीन मोबाइल चोर गिरफ्तार, 72 मोबाइल फोन बरामद, AATS ने 163 मोबाइल फोन के साथ दो चोर को किया गिरफ्तार

मोबाइल चोरी को लेकर पुलिस एक्शन तेज,कई जगहों पर कार्रवाई
मोबाइल चोरी को लेकर पुलिस एक्शन तेज,कई जगहों पर कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 8:12 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच साउथ डिस्ट्रिक्ट की मेहरौली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।पुलिस ने महज़ 12 घंटे के अंदर एक मोबाइल चोरी के केस को सुलझाते हुए ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जो दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को निशाना बनाता था. इस कार्रवाई में तीन शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से 72 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस एक कार्रवाई से राजधानी के 40 मोबाइल चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है.

मुखबिरों से पूछताछ और तकनीकी निगरानी के जरिए गिरफ्तारी
मामले की शुरुआत 15 मई को हुई, जब मेहरौली इलाके में बस स्टैंड के पास एक महिला का मोबाइल फोन चोरी हो गया. पीड़िता ने PCR कॉल के बाद ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने इलाके और आसपास के रूट पर लगे 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल.घंटों तक फुटेज का विश्लेषण किया गया, लोकल वेंडर्स और मुखबिरों से पूछताछ की गई और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों की मूवमेंट ट्रैक की गई.जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन लेकर छतरपुर मंदिर रोड की तरफ आने वाले हैं.सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में जाल बिछाया और तीनों आरोपियों को दबोच लिया.

दिल्ली में मोबाइल चोरी को लेकर पुलिस एक्शन तेज, (ETV Bharat)

तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज उर्फ काला उर्फ बुलेट, सूरज उर्फ छोटा पव्वा और संजय उर्फ मोहित के रूप में हुई है.पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं और लंबे समय से मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.तलाशी के दौरान आरोपियों के बैग से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बरामद हुए.जांच में सामने आया कि आरोपी भीड़भाड़ वाले बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर लोगों को निशाना बनाते थे.भीड़ और अफरा-तफरी का फायदा उठाकर ये मोबाइल चोरी करते और बाद में उन्हें ग्रे मार्केट में बेच देते थे.

तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल
तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय मोबाइल तस्करी गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट AATS टीम ने एक बड़े अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय मोबाइल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है.पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली-NCR से चोरी, स्नैचिंग और लूट के मोबाइल फोन बांग्लादेश तक पहुंचाते थे. इस कार्रवाई में कुल 163 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक 19 मई को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले अहिदुज्जमान और अब्दुल समिम दिल्ली-NCR से चोरी किए गए मोबाइल फोन इकट्ठा कर उन्हें कुरियर के जरिए पश्चिम बंगाल भेजते हैं, जहां से इन्हें बांग्लादेश के ग्रे मार्केट में बेचा जाता था.

मुखबिरों से पूछताछ और तकनीकी निगरानी के जरिए गिरफ्तारी
मुखबिरों से पूछताछ और तकनीकी निगरानी के जरिए गिरफ्तारी (ETV Bharat)
फोन को कुरियर चैनल के जरिए पश्चिम बंगाल फिर बांग्लादेश भेजते थेजांच में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली-NCR में सक्रिय चोरों और स्नैचरों से मोबाइल फोन खरीदते थे.इसके बाद फोन को पैक कर कुरियर चैनल के जरिए पश्चिम बंगाल भेजा जाता था, जहां से इन्हें अवैध तरीके से बांग्लादेश पहुंचाया जाता था. पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसके दिल्ली-NCR, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक लिंक जुड़े हुए हैं.दिल्ली पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी आरोपियों और सप्लाई चेन की जांच में जुटी है. साथ ही बरामद मोबाइल फोन को अलग-अलग मामलों से जोड़ने और लॉक डिवाइस को अनलॉक करने की कोशिश भी की जा रही है.

बड़े इंटर-स्टेट शराब तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़

वहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट टीम ने एक बड़े इंटर-स्टेट शराब तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. मेहरौली थाना पुलिस ने दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु तक फैले नेटवर्क का खुलासा करते हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपये की अवैध शराब बरामद की है. इस कार्रवाई में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल दो गाड़ियों को भी जब्त किया गया है.पुलिस के मुताबिक 18 मई को मेहरौली इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान एक टेंपो को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 63 पेटी अवैध शराब मिली.जांच में सामने आया कि आरोपी गुरुग्राम से शराब मंगवाकर रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए बेंगलुरु भेजते थे.


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