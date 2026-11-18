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रायपुर में 25 करोड़ की रंगदारी, आरोपी के भागने पर पुलिस इंस्पेक्टर विनीत दुबे निलंबित

पुलिस इंस्पेक्टर विनीत दुबे निलंबित ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: रायपुर पुलिस अमले में एक बड़ी विभागीय कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है. रायपुर में 25 करोड़ रुपए की कथित रंगदारी मांगने के मामले में यह एक्शन लिया गया है. पुलिस की गोपनीय रणनीति लीक होने पर इंस्पेक्टर विनीत दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है. इस कदम से विभाग के भीतर सूचना तंत्र पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिये है.

रंगदारी के मामले में शोएब ढेबर फरार, पुलिस विभाग से सूचना लीक होने की आशंका रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मध्य जोन अंतर्गत तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध से जुड़ा मामला है. अपराध क्रमांक 403/ 2026 के तहत तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर ने कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने शोएब ढेबर को पकड़ने के लिए कई जगहों पर रेड की कार्रवाई की. लेकिन रेड की कार्रवाई के पहले ही आरोपी को पुलिस की गतिविधि की भनक लग गई. खमारडीह इलाके में पुलिस ने पहुंचने के पहले ही आरोपी वहां से निकल गया. इसके बाद विभाग के अंदर से ही सूचना लीक होने की आशंका जताई गई.