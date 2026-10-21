बिहार में दारोगा की दबंगई, मंच पर चढ़कर महिला डांसर को मारा थप्पड़, पिस्टल लहराकर दी धमकी
बेगूसराय में दुर्गा पूजा जागरण के दौरान दारोगा ने महिला डांसर को थप्पड़ मारा और पिस्टल लहाकर धमकी दी. रिपोर्ट-निलेश कुमार
Published : October 21, 2026 at 1:56 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में दुर्गा पूजा के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारी बवाल का मामला सामने आया है. यह पूरा विवाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी चौक स्थित दुर्गा स्थान का बताया जा रहा है. आरोप है कि, कार्यक्रम की सुरक्षा में तैनात एक दारोगा ने अचानक मंच पर चढ़कर महिला डांसर के साथ दुर्व्यवहार किया.
विरोध करने पर दारोगा ने महिला डांसर को सरेआम थप्पड़ मार दिया और अपनी सर्विस पिस्टल तानकर वहां जमकर हंगामा किया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इलाके में तनाव है. बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सदर-1 के एसडीपीओ को सौंप दी है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल यह शर्मनाक मामला मंगलवार की रात का बताया जा रहा है जहां स्थानीय लोगों द्वारा दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर भव्य जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. यह कार्यक्रम पूरी रात चलना निर्धारित था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां मुफस्सिल थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान दारोगा अचानक मंच पर पहुंच गए और तुरंत गाना बंद करने का आदेश दिया. इस मामले में पीड़ित महिला डांसर ने बताया कि दारोगा के निर्देश के बाद उन्होंने गाना बंद कर दिया था. जब वे लोग मंच से वापस जाने लगीं तो इसी दौरान दारोगा ने पीछे से आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया.
डांसर ने क्या कहा?
जब डांसर ने इस बर्ताव पर सवाल उठाया कि आखिर उन्हें किस बात के लिए थप्पड़ मारा गया तो दारोगा और भड़क गए. आरोप यह भी है कि दारोगा ने डांसर के साथ अभद्र व्यवहार किया और वहां मौजूद कार्यक्रम के आयोजकों के साथ भी जमकर धक्का मुक्की की. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है.
"19 अक्टूबर को पानगाछी में जागरण कार्यक्रम में बुलाया गया था. हम लोग स्टेज पर डांस कर रहे थे. दारोगा अचानक स्टेज पर चढ़ गया और बोला बंद करो तो हम लोग जाने लगे, तभी उसने पीछे से मुझे मारा और अभद्र व्यवहार किया." - डांसर
तीन बजे तक होना था कार्यक्रम
जागरण कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि यह आयोजन सुबह तक चलना तय हुआ था. लेकिन, दारोगा इसका लगातार विरोध कर रहे थे. दारोगा का कहना था कि सुबह के तीन बज चुके हैं और अब कार्यक्रम बंद करने का समय हो गया है. इसके बाद दारोगा अचानक स्टेज पर चढ़ गए और पिस्टल निकालकर लोगों को धमकी देने लगे.
एसपी ने दिये जांच के आदेश
अब इस पूरे विवादित मामले पर बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने कड़ा संज्ञान लिया है. बेगूसराय पुलिस की ओर से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ जांच कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. हालांकि इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है.
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