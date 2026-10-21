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बिहार में दारोगा की दबंगई, मंच पर चढ़कर महिला डांसर को मारा थप्पड़, पिस्टल लहराकर दी धमकी

मंच पर दारोगा. ( ETV Bharat )

विरोध करने पर दारोगा ने महिला डांसर को सरेआम थप्पड़ मार दिया और अपनी सर्विस पिस्टल तानकर वहां जमकर हंगामा किया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इलाके में तनाव है. बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सदर-1 के एसडीपीओ को सौंप दी है.