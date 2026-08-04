भीलवाड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर सरकारी आवास में मिले लहूलुहान, अस्पताल में इलाज जारी
लोकपाल सिंह के लहुलुहान मिलने की जानकारी के बाद पुलिस के उच्चाधिकारी अस्पताल पहुंचे और सीआई के स्वास्थ्य की जानकारी ली.
Published : August 4, 2026 at 10:14 PM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा शहर के समीप सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर (सीआई) लोकपाल सिंह मंगलवार देर शाम अपने सरकारी आवास में गंभीर हालत में खून से लथपथ मिले. सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. इंस्पेक्टर लोकपाल सिंह को तत्काल बेहोशी की हालत में उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भर्ती कराया. जहां उनका उपचार जारी है.
भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड ने कहा कि सीआई को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया था. उनकी स्थिति क्रिटिकल है, लेकिन उपचार जारी है. लोकपाल सिंह के लहूलुहान मिलने की जानकारी मिलने के बाद महात्मा गांधी अस्पताल में भीलवाड़ा एसपी सागर राणा, एएसपी राजेश आर्य सहित पुलिस के अधिकारी महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और सीआई के स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली.
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वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर लोकपाल को गोली लगने की आशंका सामने आई है. हालांकि अभी तक इस बारे में पुलिस अधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है. इंस्पेक्टर की यह स्थिति कैसे हुई और क्यों हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. इंस्पेक्टर लोकपाल के होश में आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. लोकपाल सिंह अजमेर जिले की भिनाय पंचायत समिति के नानसी गांव निवासी हैं. वर्तमान में ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में उनका पूरा परिवार रहता है.